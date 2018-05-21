Hakemlerin sınav ve seminer takvimi belirlendi

KTFF-MHK Hakem ve Gözlemcilerin 2018-2019 sezonu klasman belirlemelerine yönelik test, sınav ve seminer takvimi belirlendi.
22 Mayıs, Salı Atletik Test (Üner Berkalp Stadı Saat: 17.00-20.00)
2 Haziran, Cumartesi Hakemlerin Yazılı Sınavı, Üst ve A Klasman Hakemler --- KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu, 09.30), B, C, Aday ve Yardımcı Hakemler --- Gönyeli Belediyesi, 09.30
9 Haziran, Cumartesi Gözlemcilerin Yazılı Sınavı (ASTT Salonu, 09.30)
12 Haziran, Salı Hakem Mazeret Atletik Testi (Atatürk Stadı, Saat: 17.00)
20 Haziran, Çarşamba Hakem Mazeret Yazılı Sınavı (Ahmed STTSalonu, 18.00)
Temmuz 2018 Hakem Klasmanlarının Açıklanması
31 Temmuz, Salı Hakemlerin Sezon Açılışı (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu, 18.00)
9 – 13 Ağustos 2018 İzmir Hakem Kampı
Eylül 2018 Sezon Öncesi Atletik Test (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu)
Eylül 2018 Sezon Öncesi Hakem Eğitim Semineri
Eylül 2018 Mazeretli Hakem ve Gözlemcilerin Kursu (ASTT Salonu)