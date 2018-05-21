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Hakemlerin sınav ve seminer takvimi belirlendi

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Hakemlerin sınav ve seminer takvimi belirlendi
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KTFF-MHK Hakem ve Gözlemcilerin 2018-2019 sezonu klasman belirlemelerine yönelik test, sınav ve seminer takvimi belirlendi.

22 Mayıs, Salı                            Atletik Test (Üner Berkalp Stadı Saat: 17.00-20.00)

2 Haziran, Cumartesi              Hakemlerin Yazılı Sınavı, Üst ve A Klasman Hakemler --- KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu, 09.30),  B, C, Aday ve Yardımcı Hakemler --- Gönyeli Belediyesi, 09.30

9 Haziran, Cumartesi     Gözlemcilerin Yazılı Sınavı (ASTT Salonu, 09.30)

12 Haziran, Salı         Hakem Mazeret Atletik Testi (Atatürk Stadı, Saat: 17.00)

20 Haziran, Çarşamba Hakem Mazeret Yazılı Sınavı (Ahmed STTSalonu, 18.00)

Temmuz 2018        Hakem Klasmanlarının Açıklanması

31 Temmuz, Salı  Hakemlerin Sezon Açılışı (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu, 18.00)

9 – 13 Ağustos 2018          İzmir Hakem Kampı

Eylül 2018          Sezon Öncesi Atletik Test (Lefkoşa-Atatürk Stadyumu)

Eylül 2018       Sezon Öncesi Hakem Eğitim Semineri

Eylül 2018        Mazeretli Hakem ve Gözlemcilerin Kursu (ASTT Salonu)

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