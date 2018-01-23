Hakemlerin eğitimi zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkezi Hakem Kurulu (MHK), 2017-2018 Kış Semineri 24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Grand Pasha Otel'de, Girne'de gerçekleşiyor. KTFHGD yönetimi yaptığı son toplantıda seminer konusunu ele alıp, son hazırlıkları tamamladı. Resmi açılış töreni 25 Aralık Perşembe günü, saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan seminere, TFF MHK üyesi Ahmed Erdoğan, TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin, Dr. Abdurrahman Arıcı, Ahmet Şahin, Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ile Av. Merve Mısır da katkı koyacaklar. Seminer, açılış töreninin ardından, derslerle devam edecek.