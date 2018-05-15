Hakemler açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig Play-out ve K-Pet Birinci Lig Play-Off'ta 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

16 Mayıs Çarşamba:

K-Pet Süper Lig Play-Out

Cihangir Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü, Kerem Eran

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençler Birliği-Yalova, Utku Hamamcıoğlu

K-Pet 1. Lig Play-Off

Esentepe Erdal Barut Stadı: Girne Halk Evi-Mormenekşe, Serkan Şimşek

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Dumlupınar-Hamitköy, Osman Özpaşa

(Maçlar saat 16.30'da başlayacak.)

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