Hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig Play-out ve K-Pet Birinci Lig Play-Off'ta 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
16 Mayıs Çarşamba:
K-Pet Süper Lig Play-Out
Cihangir Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü, Kerem Eran
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençler Birliği-Yalova, Utku Hamamcıoğlu
K-Pet 1. Lig Play-Off
Esentepe Erdal Barut Stadı: Girne Halk Evi-Mormenekşe, Serkan Şimşek
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Dumlupınar-Hamitköy, Osman Özpaşa
(Maçlar saat 16.30'da başlayacak.)