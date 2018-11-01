Hakemler açıklandı

KTFF, 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, lider Yenicami'nin, Lefke ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı maçı Mehmet Sezener yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Ligler'inde 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri maçların oynanacağı 7. hafta, Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak. Girne derbisini Turgay Misk yönetecek. Lider Yenicami'nin, Lefke ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı maçı Mehmet Sezener yönetecek.

7. haftanın programı şöyle:

3 Kasım Cumartesi, saat 14:30

TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran

Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

4 Kasım Pazar, saat 14:30

YAK - Lefke, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu

GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer

Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı

5 Kasım Pazartesi, saat 18:00

Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

K-PET 1. LİG

3 Kasım Cumartesi

Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Yalova – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı, Osman Küçük

Maraş – Akova, Maraş Stadı, Emre Öztaşlı,

Karşıyaka – Ozanköy, Erhan Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan

4 Kasım Pazar

Hamitköy – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek

Değirmenlik – Göçmenköy, Sadık Cemil Stadı, Evren Karademir

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal