Hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Ligler'inde 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri maçların oynanacağı 7. hafta, Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği derbisi ile kapanacak. Girne derbisini Turgay Misk yönetecek. Lider Yenicami'nin, Lefke ile Atatürk Stadı'nda oynayacağı maçı Mehmet Sezener yönetecek.
7. haftanın programı şöyle:
3 Kasım Cumartesi, saat 14:30
TOL - Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
Gönyeli - Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Binatlı - Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
4 Kasım Pazar, saat 14:30
YAK - Lefke, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
Esentepe - MTG, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu
GG - BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer
Gençler Birliği - Cihangir, İskele Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı
5 Kasım Pazartesi, saat 18:00
Girne Halk Evi - Doğan Türk Birliği, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
K-PET 1. LİG
3 Kasım Cumartesi
Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Yalova – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Mormenekşe – Düzkaya, Cemal Balses Stadı, Osman Küçük
Maraş – Akova, Maraş Stadı, Emre Öztaşlı,
Karşıyaka – Ozanköy, Erhan Şahdur Stadı, Hüseyin Özkan
4 Kasım Pazar
Hamitköy – Çanakkale, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Şimşek
Değirmenlik – Göçmenköy, Sadık Cemil Stadı, Evren Karademir
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Ünal