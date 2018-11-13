Haftanın programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde 9. haftada oynanacak olan maçların programını ve maçların oynanacağı stadları açıkladı.

Cuma günü başlayacak olan haftanın en önemli maçı olarak, kayıpsız lider Yenicami’nin, ligin formda ekibi Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağı maç ön plana çıkıyor.

K-PET Süper Lig’de 9. hafta programı şöyle:

16 Kasım Cuma (Saat 18:00)

Binatlı - Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı

17 Kasım Cumartesi (Saat 14:00)

Yenicami – Baf Ü. Yurdu, Atatürk Stadı

Esentepe – K.Kaymaklı, Erdal Barut Stadı

Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü, Mete Adanır Stadı

Gençlik Gücü – Cihangir, Şht Hüseyin Ruso Stadı

18 Kasım Pazar(Saat 14:00)

Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı

Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı

Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı

K-PET 1. Lig’de 9. haftanın programı şöyle:

17 Kasım Cumartesi

Ozanköy – Doğancı, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova – Mesarya, Nihat Bağcıer Stadı

Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, Cemal Balses Stadı

Maraş – Düzkaya, Maraş Stadı

Karşıyaka – Göçmenköy, Cemal Şahdur Stadı

18 Kasım Pazar

Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı

Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı