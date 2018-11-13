Haftanın programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde 9. haftada oynanacak olan maçların programını ve maçların oynanacağı stadları açıkladı.
Cuma günü başlayacak olan haftanın en önemli maçı olarak, kayıpsız lider Yenicami’nin, ligin formda ekibi Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağı maç ön plana çıkıyor.
K-PET Süper Lig’de 9. hafta programı şöyle:
16 Kasım Cuma (Saat 18:00)
Binatlı - Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı
17 Kasım Cumartesi (Saat 14:00)
Yenicami – Baf Ü. Yurdu, Atatürk Stadı
Esentepe – K.Kaymaklı, Erdal Barut Stadı
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü, Mete Adanır Stadı
Gençlik Gücü – Cihangir, Şht Hüseyin Ruso Stadı
18 Kasım Pazar(Saat 14:00)
Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı
Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı
Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı
K-PET 1. Lig’de 9. haftanın programı şöyle:
17 Kasım Cumartesi
Ozanköy – Doğancı, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova – Mesarya, Nihat Bağcıer Stadı
Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, Cemal Balses Stadı
Maraş – Düzkaya, Maraş Stadı
Karşıyaka – Göçmenköy, Cemal Şahdur Stadı
18 Kasım Pazar
Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı
Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı