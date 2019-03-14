Haftanın maçı Dayı'nın

Haftanın en kritik maçlarından olan Baf Ülkü Yurdu - Gençlik Gücü maçını deneyimli hakem Fehim Dayı yönetecek

K-PET Liglerinde 22. hafta heyecanı,16 Mart Cumartesi günü oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Haftanın en kritik maçlarından olan Baf Ülkü Yurdu - Gençlik Gücü maçını deneyimli hakem Fehim Dayı yönetecek. K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin Lefke deplasmanında oynayacağı maçta ise Kerem Eran düdük çalacak.

K-PET Süper Lig 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çetinkaya – TOL, Atatürk Stadı, Serkan Durmaz

MTG – Esentepe, Canbulat Stadı, Serhan Şimşek

BÜY – GG, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı

Cihangir – Gençler Birliği, Cihangir Stadı, Evren Karademir

17 Mart Pazar, Saat 14:30

Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

KK – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

DTB – GHE, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu

MA Yeşilova – Binatlı, Orhan Dural Stadı, Osman Özpaşa