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Güzelyurtluların birliği

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Güzelyurtluların birliği

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligde mücadele eden Güzelyurt takımları Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nun başkan ve yöneticileri, geçtiğimiz akşam yemekli bir toplantı düzenleyerek, birlik beraberlik mesajları verdiler.

Aralarındaki ezeli rekabete rağmen ebedi dostluğu bulunan iki kulübün kulübü yetkilileri spor camiasına ve bölge halkına de önemli bir mesaj verirlerken, “Spor, dostluk, kardeşliktir.” sözünün en güzel örneğini gösterdiler. Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde; “Birlikten kuvvet doğar.” sözü doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştırıldı.

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