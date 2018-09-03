Güvenoğlu, KTFF yönetiminde

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, yeni oluşturacağı KTFF yönetiminde yer alacak kişileri belirlemeye devam ediyor. Merit Alsancak Yeşilova'nın eski asbaşkanı Kemal Güvenoğlu, kendisine yapılan KTFF yönetimine girmeye olumlu yanıt verdi. Dün KTFF'nu ziyaret eden ve yöneticiliği döneminde iş bitiriciliği ile tanınan Kemal Güvenoğlu, Merit Alsancak Yeşilova'nın BTM''den, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyduktan sonra, geçtiğimiz sezon görevinden ayrılmıştı.