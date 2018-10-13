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Günün maçlarında gol yağdı

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Günün maçlarında gol yağdı
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Futbol liglerimizde 4. hafta gününkarşılaşmalarında sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG
MTG - BİNATLI 4-1
.
DTB – GENÇLER BİRLİĞİ 5-2
.
K. KAYMAKLI – ÇETİNKAYA 1-1
.
BİRİNCİ LİG
YALOVA – DEĞİRMENLİK 4-1
.
GÖÇMENKÖY – M.MENEKŞE 2-1
.
AKOVA VUDA– BOSTANCI BAĞCIL 5-0
.
KARŞIYAKA – Y.DUMLUPINAR 1-0

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