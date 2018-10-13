Günün maçlarında gol yağdı

Futbol liglerimizde 4. hafta gününkarşılaşmalarında sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
MTG - BİNATLI 4-1
.
DTB – GENÇLER BİRLİĞİ 5-2
.
K. KAYMAKLI – ÇETİNKAYA 1-1
.
BİRİNCİ LİG
YALOVA – DEĞİRMENLİK 4-1
.
GÖÇMENKÖY – M.MENEKŞE 2-1
.
AKOVA VUDA– BOSTANCI BAĞCIL 5-0
.
KARŞIYAKA – Y.DUMLUPINAR 1-0
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.