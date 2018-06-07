Gülcan yönetiminin kararları yok hükmünde

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Gençler Birliği Başkanı Mustafa Gülcan ile kulüp yönetim kurulu temsilcisinin, Mehmet Erol, Şenol Şöför, Sinan Öğüt ve Sertan Kurukafa’nın bonservislerinin devri veya satmalarının yok hükmünde olduğu kararını aldı. Bu futbolcular Gençler Birliği’nin olmaya devam edecek

Tahkim Kurulu, Larnaka Gençler Birliği’nin bonservisli futbolcuları olan Mehmet Erol, Şenol Şöför, Sinan Öğüt ve Sertan Kurukafa’nın, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren o dönemdeki kulüp başkanı Mustafa Gülcan veya kulübü temsilen yönetim kurulu temsilcisinin, konu futbolcuların bonservislerinin devri veya herhangi bir menfaat karşılığında satmalarının, bonservis devirlerinin geçersiz olduğuna karar verdi.

Takim Kurulu, Lefke Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Akaçalı ile Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün, KTFF’ye ve kurula başvurularını dikkate alarak, Mustafa Gülcan'ın konu futbolcuları kendi şahsi borç ve menfaatleri doğrultusunda birden çok futbol kulübüne bonservislerinin devri ile ilgili yazılı beyanlar vermek suretiyle şahsen menfaat temin ettiği bulgusuna vardı. İçişleri Bakanlığı İskele Kaymakamlığı ve Maliye Teftiş İnceleme Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde Larnaka Gençler Birliği yönetim kurulunu görevden aldığını öğrenen Takim Kurulu, ilgili kulüp başkan ve yönetim kurulunun son altı ay içerisinde yapmış olduğu tüm işlemlerinin şaibe altında olduğu kanaatine vardı.

Takim Kurulu’nun, bonservis devirlerinin ile ilgili yapılan tüm işlemlerin iptal edilmesi kararından sonra Mehmet Erol, Şenol Şöför, Sinan Öğüt ve Sertan Kurukafa, Gençler Birliği futbolcusu kalmaya devam ettiler.