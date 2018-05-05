Gözler Play out maçlarında

K-Pet Süper Lig'de 2017-2018 sezonu tamamlanırken, Yenicami ligin şampiyon olarak tamamladı. Yeni Boğaziçi ve Ozanköy takımları direk olarak küme düştüler. Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği, Gençlik Gücü ve Yalova takımları Play out oynayacaklar. Play out maçları sonunda bir takım daha Süper Lig'e veda edecek

K-Pet Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun tamamlanmasının ardından Ozanköy ve Yeniboğaziçi'nden sonra düşecek üçüncü takımın belirleneceği play-out grubu belirlendi. Ligi 11. sırada tamamlayan Mağusa Türk Gücü, 12. sırada bitiren Gençler Birliği, 13. sırada bitiren Gençlik Gücü ve 14. sıradaki Yalova, play-out'a kaldı. Play out maçlarına Mağusa Türk Gücü 21, Gençler Birliği 19, Gençlik Gücü 17 ve Yalova 13 puanla başlayacak. Bu takımlar kendi aralarında yapacakları maçlar sonrasında ligden düşen üçüncü takım belirlenecek. Takımlar play-out'a ligde aldıkları puanların ikiye bölünmesi ile başlayacak. Play-Out Puan Durumu 1.M. Türk Gücü 21 Puan 2.Gençler Birliği 19 Puan 3.Gençlik Gücü 17 Puan 4.Yalova 13 Puan İlk maçlar da belli oldu Kupa finalisti Mağusa Türk Gücü’nün play out oynayacak olmasından dolayı, Play out ilk maçlarının 16 Mayıs Çarşamba gününe alındı. İlk maçlarda Mağusa Türk Gücü ile Gençlik Gücü, Gençler Birliği ile de Yalova karşılaşacak. Play out’un diğer maçları 19 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde oynanacak.