banner255
banner69
Şampiyon zafere sürdü
Şampiyon zafere sürdü
11 0
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
Kaplan, Boğa'yı pençeledi
28 0
 
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
31 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
14 0
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
400 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
18 0
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
48 0
banner82

Görneç, evinde şeytanın bacağını kırdı

banner27

Görneç, evinde şeytanın bacağını kırdı

K-PET Birinci Ligin 10. haftasında Görneç ile Maraş arasında 3 Şehitler Stadında oynanan maçı Görneç 3-2 kazandı.

Ahmet Özkurtuluş'un yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti. Maça Maraş hızlı başlarken, Oğuz, 17. dakikada takımını kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçirirken, 42. dakikada golcü İlyas, skoru 1-1'e taşıdı.

İkinci devreye gol için baskılı başlayan Görneç'te, Levent 58'de penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi. 2-1 61'de Mehmet Çavuş farkı 2'ye çıkarırken, skor 3-1 oldu. Maçta son golü Maraş'tan Cenker 75'te kafa ile maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.