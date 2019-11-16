Görneç, evinde şeytanın bacağını kırdı

K-PET Birinci Ligin 10. haftasında Görneç ile Maraş arasında 3 Şehitler Stadında oynanan maçı Görneç 3-2 kazandı.

Ahmet Özkurtuluş'un yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti. Maça Maraş hızlı başlarken, Oğuz, 17. dakikada takımını kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçirirken, 42. dakikada golcü İlyas, skoru 1-1'e taşıdı.

İkinci devreye gol için baskılı başlayan Görneç'te, Levent 58'de penaltıdan takımını yeniden öne geçirdi. 2-1 61'de Mehmet Çavuş farkı 2'ye çıkarırken, skor 3-1 oldu. Maçta son golü Maraş'tan Cenker 75'te kafa ile maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.