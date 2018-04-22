Gönyeli yeniden Süper Lig’de

K-Pet Birinci Lig'de 28. hafta mücadelesinde lider Gönyeli deplasmanda Maraş'ı 3-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla kırmızı beyazlılar ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Esentepe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyon olarak adını Süper Lige yazdırmayı garantiledi

Stad: Maraş Stadı Hakemler: Turgay Misk, Halil Cananloğlu, Engin Akkagün, Hakan Ünal Maraş:Volkan Üşenmez, Gökhan Demir, Gökhan Çeli, Baki Kılıç, Hasan Şemmedi (Dk.79 Yavmi), Hamit Çakaloğlu, Sedat Toprak, Faruk Akkuş (Dk.83 Hakan Ünlücan), Orhan Kalaycı, Eren Kandemir, Gönyeli: Kemal Bağbal, Mehmet Barınay (Dk.86 Serkan), Kadir Hakel, Talat Dağer, İbrahim Öksüzoğulları, Süleyman Akçay, Çoskun Ulusoy, Raif Selden, Velat Çelik (Dk.89 Mustafa), Sabri Selden, Tacettin Köse (D.71 İsmet Saçma) Goller: Sabri Selden (Dk.55,75) Velat Çelik(Dk.81) Gönyeli, Hasan Özçelik(Dk.52) Maraş Gönyeli deplasmanda Maraş’ı 3-1 mağlup ederken en yakın takipcisi Esentepe’nin de mağlup olmasıyla ligin tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maraş karşısında Gönyeli'ye galibiyeti getiren golleri 55 ve 75. dakikalarda Sabri, 80. dakikada Velat kaydetti. Maraş'ın tek golünü ise 52. dakikada Hasan Özçelik attı. Gönyeli, 2014-2015 sezonunda veda ettiği Süper Lige geri dönmüş oldu. Dk.19:Tacettin Sabri ile duvar pasında kaleci ile karşıya karşıya vuruşunda kaleci başarılıydı. Dk.24:Velat Tacettin’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top dışarı çıktı. Dk.52:Hasan Özçelik soldan gelen oraya gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu.1-0 Dk.55:Sabr sağdan gelen ortayı kontrol ett ve uzak köşeye bıraktı.1-1 Dk.75:Savunma arkasına atılan topda Sabri uzak köşeye topu bıraktı ve top ağlarla buluştu.1-2 Dk.82:Velat kalecinin önde olduğunu gördü vuruşunda top ağlarla buluştu.1-3 Karşılaşmada başka gol olmazken maçı Gönyel 3-1 kazandı