Gönyeli şampiyonluk aşkına kazandı

Gönyeli, Göçmenköy karşısında son çeyrekte bulduğu gollerle maçı kazanarak lider Esentepe ile puan farkını 1’e indirip, şampiyonluk şansını artırdı. Hasan Kargılı yönetiminde ikinci maçını da kaybeden Göçmenköy düşüşünü sürdürdü

STAD: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Hüseyin Özaşık, Ahmet Özkurtuluş

Gönyeli: Kemal Bağbal, Mehmet Barkınay, Kadir, Talat, İbrahim, Kahraman(Dk.57 Hasan Uğur), Coşkun, Süleyman(Dk.57 Raif Selden), Velat(Dk.62 Alaaddin), Sabri, Tacettin Göçmenköy: Okan, Cemal, Beytullah, Rifat, Kemal Uzun, Mehmet Göçben, Barkın, Mevlüt(Dk.70 Sabri Uskanbaş), Mustafa Ayker, Arda, Semih(Dk.80 Suat Kurt)

Goller: Dk.74 Beytullah (KK), Dk.82 Coşkun(Gönyeli)Dk.54 Arda(Göçmenköy) K-Pet

K-PET Birinci Lig 25. hafta mücadelesinde Gönyeli konuk ettiği Göçmenköy karşısında geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda bir önemli galibiyet aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 74. dakikada Beytullah kendi kalesine ve 82. dakikada Coşkun’dan gelirken, konuk Göçmenköy’ün tek golü 54. dakikada Arda’dan geldi.

5. dakikada Gönyeli atağında İbrahim vurdu savunma topu kornere attı kornerden sonuç alınamadı.

20. dakikada Göçmenköy atağında Mevlüt vurdu. Kaleci Kemal gole izin vermedi.

25. dakikada Gönyeli atağında Kahraman vuruşunu kaleci Okan çıkardı.

45+2 de Gönyeli atağında Kahraman mutlak posizyondan yaralanamazken devre 0-0 sona erdi.

52. Gönyeli atağında dakikada Kahraman kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Okan gole izin vermedi.

54. dakikada Gönyeli atağında Arda ceza alanı dışında vurdu ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

70. dakikada Gönyeli atağında İbrahim Öksüzoğluları'nın serbest atışı az farkla dışarı gitti.

74. dakikada İbrahim yine serbest atşı kullandı savunmada Beytullah’a çarpan top ağlara gitti ve skora denge geldi 1-1.

82. dakikada günün başarılı ismi Çoşkun yaklaşık 40 metre sürdüğü topla ceza alanı dışından mükemmel vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Gönyeli atağında Hasan Uğur'un ortasında Alattin vurdu top yan direkten geri gelince maç 2-1 sona erdi.