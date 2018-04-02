Gönyeli şampiyonluğa ortak oldu

K-PET Birinci Lig’de Gönyeli, 25. haftada maçları sonunda lider Esentepe’nin mağlup olmasından yararlanıp yeniden şampiyonluğa ortak oldu

K-PET Birinci Lig’de Gönyeli, 25. haftada maçları sonunda lider Esentepe’nin mağlup olmasından yararlanıp yeniden şampiyonluğa ortak oldu

Play off hattındaki çekişme artarak devam ederken, Mormenekşe avantajını daha da artırdı. Haftanın kârlıları ise Mormenekşe, Hamitköy ve Dumlupınar oldu. Maraş hattın gerisine düştü

Play off hattı ve direk düşme tehlikesi yaşayan takım sayısı artarken, Görneç direk düşme hattına, geriledi. Mehmetçik ise son sırada yer alıyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Hamitköylü Özgür Ongun, haftayı 2 golle kapatarak 25 gole ulaşırken, Girne Halk Evi’nden Şenol ile farkı da 6 gole çıkardı

Haftanın Takımı: Hamitköy

Hamitköy, lider Esentepe ile deplasmanda oynadığı maçı 4 farkla kazanarak kötü gidişi sonlandırırken, play off iddiasını da artırdı

Haftanın Futbolcusu: Rıdvan Doymaz (Mormenekşe)

Mormenekşe’nin başarılı futbolcusu Rıdvan Doymaz, takımı adına büyük önem taşıyan Maraş maçında oynadığı futbolu galibiyeti getiren golle süsleyerek, galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Evren Bahtıkara (Dumlupınar)

Dumlupınar zorlu Lapta deplasmanında kritik bir 3 puan alırken, antrenör Evren Bahtıkara, yaptığı yerinde müdahalelerle takımının geriden gelip maçı çevirmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (Gönyeli – Göçmenköy)

Tecrübeli hakem Mehmet Malek, farklı hedeflerdeki Gönyeli ile Göçmenköy arasındaki maçı başarıyla yönetirken, maçta sarı kart dahi göstermedi

Haftanın Kare Ası

Tolga (Hamitköy)

İbrahim (Gönyeli)

Cemal (Doğancı)

Tahir (Dumlupınar)

Haftanın On Biri

Gökan (MM)

Azmi (Doğancı)

Onur (Hamitköy)

Kenan (MM)

Hüseyin (Doğancı)

Gökay (MM)

Mehmet Fuat (Dumlupınar)

Coşkun (Gönyeli)

Ender (Hamitköy)

Cenker (Doğancı)

Özgür (Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig:

Gönyeli-Göçmenköy: 2-1

Esentepe-Hamitköy: 0-4

Lapta-Dumlupınar: 1-2

Bostancı Bağcıl-Akova: 1-1

Doğancı-Girne Halk Evi: 3-0

Mormenekşe-Maraş: 1-0

Kaya Mehmetçik-Değirmenlik: 0-0

Çanakkale-Görneç: 1-1

K-Pet Birinci Lig 26. Hafta programı

7 Nisan Cumartesi

Dumlupınar – Çanakkale

Görneç – Gönyeli

Hamitköy – Mormenekşe

8 Nisan Pazar

Maraş – Lapta

Akova – Göçmenköy

B.Bağcıl – Kaya Mehmetçik

Değirmenlik – Doğancı

9 Nisan Pazartesi

Girne H. Evi – Esentepe

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

