banner107
11 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
53 0
 
15 0
62 0
15 0
23 0
Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
80 0
banner82
banner147

Gönyeli, Raif’e duacı

banner27

Birinci Lig lideri Gönyeli, Raif Selden’in maçın son bölümünde attığı golle Değirmenlik’i mağlup ederek ikinci devreye 3 puanla başladı

Gönyeli, Raif’e duacı
banner137

Yer : Gönyeli Stadı

Hakemler : Hasan Eriş, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici, Serkan Şimşek

Gönyeli : Kemal, Mehmet Barkınay, Raif, Hasan(Özgür), Tacettin, Menteş, İbrahim, Talat, Kahraman(Sabri), Alaattin(Velat), Coşkun

Değirmenlik : Mustafa, Gençali, Hamza, Özner, Ferda(Necati), Fehim, Celal, Hasan, Süleyman, Hüseyin(Turan), Mahmut(Kayhan)

Gol : 79’Raif Selden (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig’de 16.hafta karşılaşmasında lider Gönyeli, konuk ettiği Değirmenlik’i 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 79.dakikada Raif Selden’den geldi.

Gönyeli zorlandığı maçı kazandı. Kırmızı beyazlılar, ilk devresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın son bölümlerinde bulduğu golle Değirmenlik’i 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Gönyeli, elde ettiği bu galibiyetle puanını 34’e yükseltirken, Değirmenlik ise 21 puanda kaldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.