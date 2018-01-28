Gönyeli, Raif’e duacı

Birinci Lig lideri Gönyeli, Raif Selden’in maçın son bölümünde attığı golle Değirmenlik’i mağlup ederek ikinci devreye 3 puanla başladı

Yer : Gönyeli Stadı

Hakemler : Hasan Eriş, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici, Serkan Şimşek

Gönyeli : Kemal, Mehmet Barkınay, Raif, Hasan(Özgür), Tacettin, Menteş, İbrahim, Talat, Kahraman(Sabri), Alaattin(Velat), Coşkun

Değirmenlik : Mustafa, Gençali, Hamza, Özner, Ferda(Necati), Fehim, Celal, Hasan, Süleyman, Hüseyin(Turan), Mahmut(Kayhan)

Gol : 79’Raif Selden (Gönyeli)

K-Pet Birinci Lig’de 16.hafta karşılaşmasında lider Gönyeli, konuk ettiği Değirmenlik’i 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 79.dakikada Raif Selden’den geldi.

Gönyeli zorlandığı maçı kazandı. Kırmızı beyazlılar, ilk devresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın son bölümlerinde bulduğu golle Değirmenlik’i 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Gönyeli, elde ettiği bu galibiyetle puanını 34’e yükseltirken, Değirmenlik ise 21 puanda kaldı.