Gönyeli, Raif’e duacı

Yer : Gönyeli Stadı
Hakemler : Hasan Eriş, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici, Serkan Şimşek
Gönyeli : Kemal, Mehmet Barkınay, Raif, Hasan(Özgür), Tacettin, Menteş, İbrahim, Talat, Kahraman(Sabri), Alaattin(Velat), Coşkun
Değirmenlik : Mustafa, Gençali, Hamza, Özner, Ferda(Necati), Fehim, Celal, Hasan, Süleyman, Hüseyin(Turan), Mahmut(Kayhan)
Gol : 79’Raif Selden (Gönyeli)
K-Pet Birinci Lig’de 16.hafta karşılaşmasında lider Gönyeli, konuk ettiği Değirmenlik’i 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 79.dakikada Raif Selden’den geldi.
Gönyeli zorlandığı maçı kazandı. Kırmızı beyazlılar, ilk devresi golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın son bölümlerinde bulduğu golle Değirmenlik’i 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Gönyeli, elde ettiği bu galibiyetle puanını 34’e yükseltirken, Değirmenlik ise 21 puanda kaldı.