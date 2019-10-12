Gönyeli evinde kayıp

Gönyeli evinde oynadığı üçüncü maçı da kaybetti. Cihangir ise Musa’nın 1 penaltı kazandırıp, 1 gol attığı maçı kazanarak ikinci sıraya yükseldi

Stad:Gönyeli Stadı.

Hakemler: EmreÖztaşlı,CemalSarı,MertE.Bulut,Şakir Azizoğlu.

Gönyeli: Kemal,Chrıstıan,Eray,Esin,İbrahim,Kahraman(Osman),Tufan (Erencan), Raif, Efosa, Enes, Sabri(Süleyman)

Cihangir: Mehmedemin,Nurettin,Zihni,Erol,Behiç,Mikail,Musa(Hüseyin), Çağlar (Ali), Ndue(Gökhan), Eric, Luka

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Ligin beşinci haftasında karşılaşan Gönyeli ve Cihangir takımları arasındaki müsabakayı konuk ekip Cihangir 1-2 kazandı.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan deplasman takımı, oyununu skora da yansıtarak maçtan 1-2 galip ayrılmasını bildi.Cihangir bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak zirve takibini sürdürdü. Gönyeli ise 6 puanda kaldı. Maçın orta hakemi, uzatma dakikaları oynanırken Gönyeli futbolcusu Eray'a rakibine yapmış olduğu sert müdahaleden dolayı, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

30.dakikada gelişen Cihangir atağında, soldan cezaalanı içerisine giren Ndue'nin çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gitti.

42.dakikada Çağlar'ın yapmış ortaya, Luka’nın yakın mesafeden vurmuş olduğu kafa az farkla dışarı gitti.

46.dakikada Musa'nın ceza alanı içerisinde yapmış olduğu orta İbrahim'in eline çarpınca, maçın orta hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Luka Cihangir'i 0-1 öne geçirdi.

62.dakikada günün başarılı ismi Musa, ceza sahası dışında buluştuğu topu önüne aldıktan sonra çekmiş olduğu sert şutla takımının ikinci golünü kaydetti.0-2.

65.dakikada ceza alanı dışında Gönyeli'nin kazanmış olduğu serbest vuruşu kullanan Raif düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi.1-2.

77.dakikada Eric orta sahadan aldığı topla iki kişiden sıyrıldı. Ceza alanı üzerinden çektiği şut yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

Oyunun kalan bölümünde gelişen Gönyeli atakları maçın sonucunu değiştirmeyince müsabaka da 1-2 deplasman takımının üstünlüğünde sona erdi.