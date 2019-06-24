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Gönyeli'de Kulan'ın adaylığı kabul edilmedi

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Gönyeli'de Kulan'ın adaylığı kabul edilmedi
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Süper Lig ekibi Gönyeli'de, Ömer Arabacıoğlu'nun başkanlığı bırakma kararından sonra 1 Temmuz'da yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Oğuz Kulan'ın adaylığı kabul edilmedi.

Gönyeli kulüp tüzüğüne göre bir kişinin 2 yıl yönetici olarak görev yapması durumunda başkan adaylığı geçerli oluyor. Bu kritere uymayan Red And White Grubu lideri Oğuz Kulan'ın başkan adaylığı başvurusu geçerlilik kazanmadı.

1 Temmuz'da yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde başkan adayının olmaması ise özellikle taraftar grubunu endişeye sevk etti.

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