Gönyeli'de Kulan'ın adaylığı kabul edilmedi

Süper Lig ekibi Gönyeli'de, Ömer Arabacıoğlu'nun başkanlığı bırakma kararından sonra 1 Temmuz'da yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Oğuz Kulan'ın adaylığı kabul edilmedi.

Gönyeli kulüp tüzüğüne göre bir kişinin 2 yıl yönetici olarak görev yapması durumunda başkan adaylığı geçerli oluyor. Bu kritere uymayan Red And White Grubu lideri Oğuz Kulan'ın başkan adaylığı başvurusu geçerlilik kazanmadı.

1 Temmuz'da yapılacak olan olağan genel kurul öncesinde başkan adayının olmaması ise özellikle taraftar grubunu endişeye sevk etti.