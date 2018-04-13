Gömeç sahası, futbol sahası oluyor

Gazetemizde geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız ‘Futbol sahası gömeç sahası oldu’ haberi sonrasında, Spor Dairesi Erenköy Sahası’nın çimlendirilmesi için harekete geçti. Dumlupınar antrenman sahası da çimlendirilecek

Gazetemizde geçtiğimiz günlerde futbol sahası gömeç sahası oldu haberi sonrasında, Spor Dairesi Erenköy Sahası’nın çimlendirilmesi için harekete geçti. Dumlupınar antrenman sahası da çimlendirilecek.

Bir süreden beridir ekim aşaması adına çalışmaların devam ettiği Dumlupınar antrenman sahası ve Erenköy’de bulunan sahanın ekim kısmına başlanıyor.

Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iki sahada da çalışmaların tamamlandığı ve ekim için hazır hale gelindiği belirtildi. Yapılan açıklamada Erenköy sahası ile ilgili olarak su depolarının güçlendirildiği tadilat işlerinin yapıldığı belirtilirken 3-5 gün içinde sahanın ekimi için çalışmanın yapılacağı açıklandı. Sahanın ekim işinin tamamlanması ile birlikte hem okul sporlarına hem de bölgeye hizmet verecek olan Erenköy sahasına atletizm pistinin de yapılacağı belirtildi.

Dumlupınar antrenman sahası ile ilgili yapılan açıklamada Dumlupınar Kulübü ve Spor Dairesi işbirliği ile yapılacak olan antrenman sahasının ekim işine Salı günü başlanacağı belirtildi. Sahanın tamamlanması ile birlikte bölgede antrenman sorununun büyük oranda azalacağı belirtilirken Dumlupınar antrenman sahası da ekim aşamasına geldi.