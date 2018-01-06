Gollü maç Göçmen’in

Göçmenköy antrenman sahasının berbat zemininde oynanan erteleme maçında Göçmenköy, Hamitköy’ü 3-2 mağlup etti. Hamitköy, maçın hakemi Kerem Eran ile yardımcısı Sertan Alkın’ın kararlarına büyük tepki gösterdi

Yer: Göçmenköy Antrenman Sahası

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Şakir Azizoğlu

Göçmenköy: Okan, Semih, Rifat, Mevlüt(Kemal), Umut, Kadir(Ali), Cemal, Arda, Suat(Sabri), Mustafa, Tonguz

Hamitköy: Tolga, Ömer(Hasan), Onur, Salih, Umut, Hüseyin(Arda), Ragıp, Ender, Hakan(Toykan), Hasan Akkuyu, Özgür

K-PET Birinci Lig’de dün oldukça kötü zeminli Göçmenköy antrenman sahasında oynanan erteleme maçında Göçmenköy, Hamitköy’ü 3-2 mağlup etti. Hamitköy, maçın hakemi Kerem Eran ile yardımcısı Sertan Alkın’ın kararlarına büyük tepki gösterdi.

Merkez Hakem Kurulu, maçın hakemlerinde son gün değişiklik yaparak Kerem Eran ve Sertan Alkın’ı maça görevlendirirken, Hüseyin Eyyüpler ve Halil Erdem Canaloğlu’nun maçtaki görevlerini iptal etti.

Maça Göçmenköy daha etkili başladı.

Dk 9 Tonguz’un kullandığı kornerde Semih arka direkte boş pozisyonda kafa ile topu ağlara yolladı. 1-0

Dk 13 Kadir’in ara pasında kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Suat’ın şutunu Tolga köşeden çıkardı.

İkinci devre Hamitköy eşitlik golü bulmayı arzularken, ikinci gol de Göçmenköy’den geldi.

Dk 63 Hamitköy ceza alanına yapılan ortada oluşan karambolde, kalabalık içerisinde yapılan röveşata sonrasında Arda topu ağlara gönderdi. Kerem Eran, Hamitköy futbolcularının faul itirazlarına rağmen golü verdi. 2-0

Dk 64 golden önceki pozisyona faul itirazları sırasında sarı kart gören Onur, yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartı görüp, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Dk 86 Toykan’ın ara pasına hareketlenen Özgür’ün sağ çaprazdan şutu ağlara gitti. 2-1

Dk 88 Kaleci Tolga ile Ali’nin ikili mücadelesine Kerem Eran penaltı verdi. Hamitköy futbolcularının itirazları soneç vermezken, Tonguz penaltıdan golü attı. 3-1

Dk 90+3 Özgür’ün şutunda savunmanın eline çarpan topu, Kerem Eran penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Özgür skoru belirledi. 3-2

Hamitköy aldığı mağlubiyetle ilk devreyi 26 puanla 5., Göçmenköy ise 24 puanla 8. sırada tamamladı.