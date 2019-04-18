Gol düellosunda turlayan Tottenham

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında iki İngiliz ekibi Manchester City ile Tottenham arasındaki mücadele 4-3’lük skorla Manchester City galibiyetiyle tamamlanırken, turlayan Tottenham oldu. Tottenham ilk maçı evinde 1-0 üstünlükle tamamladığı için deplasman golü kuralıyla yarı finale yükselen takım oldu.
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