Gol düellosunda turlayan Tottenham

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında iki İngiliz ekibi Manchester City ile Tottenham arasındaki mücadele 4-3’lük skorla Manchester City galibiyetiyle tamamlanırken, turlayan Tottenham oldu. Tottenham ilk maçı evinde 1-0 üstünlükle tamamladığı için deplasman golü kuralıyla yarı finale yükselen takım oldu.