Göktaş: Sertoğlu’nun açıklamalarına katılıyoruz

Süleyman Göktaş, Hasan Sertoğlu’nun, futbol liglerinin başlama durumu ile ilgili açıklamalarına katıldıklarını açıklarken, sezon planlamasına da gerekli katkıyı yapacaklarını sözlerine ekledi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, futbol liglerinin başlama durumu ile ilgili açıklamalarına katıldıklarını açıkladı.

Süleyman Göktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği olarak sezonun tamamlanması düşüncesindeyiz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da bizim düşüncemizin paralelinde açıklamalar yaptı. Hasan Sertoğlu’nun, futbol liglerinin başlama durumu ile ilgili açıklamalarına katılıyoruz.

Bir üst mercimiz olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, liglerle ilgili yapacağı toplantılarda da görüşlerimizi iletip, sezonun planlamasına gerekli katkıyı yaparız.