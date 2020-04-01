banner411
banner69
"Hedefimiz Dr. Küçük Oyunları"
15 0
Yakın Doğu Üniversitesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Yakın Doğu Üniversitesi, sokak hayvanlarını unutmadı
23 0
 
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
15 0
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
416 0
73 0
26 0
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
77 0
banner374

Göktaş: Sertoğlu’nun açıklamalarına katılıyoruz

banner27

Süleyman Göktaş, Hasan Sertoğlu’nun, futbol liglerinin başlama durumu ile ilgili açıklamalarına katıldıklarını açıklarken, sezon planlamasına da gerekli katkıyı yapacaklarını sözlerine ekledi

Göktaş: Sertoğlu’nun açıklamalarına katılıyoruz

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, futbol liglerinin başlama durumu ile ilgili açıklamalarına katıldıklarını açıkladı.

Süleyman Göktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği olarak sezonun tamamlanması düşüncesindeyiz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da bizim düşüncemizin paralelinde açıklamalar yaptı. Hasan Sertoğlu’nun, futbol liglerinin başlama durumu ile ilgili açıklamalarına katılıyoruz.

Bir üst mercimiz olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, liglerle ilgili yapacağı toplantılarda da görüşlerimizi iletip, sezonun planlamasına gerekli katkıyı yaparız.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.