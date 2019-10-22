Göksun'un halefi belli oldu

Gençlik Gücü’nde Lefke mağlubiyeti sonrasında yönetim kuruluna istifasını sunan teknik adam Niyazi Göksun’un istifası kabul edildi. Sırdaş Kaptanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu dün akşam yaptığı toplantıda, Çetinkaya’dan ayrılan Derviş Kolcu’ya teklif götürdü. Taraflar arasında bugün yapılacak görüşmeye göre teknik direktör konusu şekillenecek.
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