Gökhan İnler, G.Saray maçı için iddialı

Lider Medipol Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, zorlu derbi öncesinde iddialı konuştu

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Galatasaray karşılaşmasından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

İnler, "Artık 4 takım bir hedef için çabalıyor ama ben kendi takımıma bakıyorum. Başakşehir güzel futboluyla istekli, yani elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi önümüzdeki maç Galatasaray. İyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Takımda çok kaliteli oyuncuların olduğuna dikkat çeken tecrübeli orta saha, "Kulüpte müthiş bir atmosfer var, futbol için ideal bir ortama sahibiz" ifadelerini kullandı.

8 senelik İtalya kariyerinin ardından, Leicester City formasıyla Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Gökhan İnler, Avrupa'da oynayan Türk futbolcu sayısının artması gerektiğini belirtti.

Türkiye'ye gelmeyi kariyerinde bir düşüş olarak görmüyor

Türkiye'ye gelmeyi kariyerinde bir düşüş olarak görmeyen İnler, "Geçen sene şampiyon takımdaydım, bu sene de Şampiyonluk yarışının içinde olan bir takımdaydım" şeklinde konuştu.