Göçmenköy’den çıkış yok

Göçmenköy, kendi evindeki galibiyetlerine bir yenisini daha Bostancı Bağcıl karşısında eklerken, rakibini rahat mağlup edip son 8 haftadaki çıkışını sürdürdü. Bostancı Bağcıl ise penaltıyı değerlendirememenin faturasını ödedi

Yer: Göçmenköy Antrenman Sahası Hakemler: Serkan Durmaz, Hakan Gök, Ahmet Özkurtuluş Göçmenköy: Okan, Semih, Rifat, Kemal, Umut(Barkın), Cemal, Mustafa, Kadir, Sabri, Arda, Beytu Bostancı Bağcıl: Ahmet, Ahmet Zaifoğlu, Isaac, Armstrong, Fırtına, Mustafa(Emre), Serhan, Mehmet(Berkem), Murat, Cemre(Hüseyin), Cevdet K-PET Birinci Lig’de zirve iddiasında olan Göçmenköy, kendi evindeki galibiyetlerine bir yenisini daha Bostancı Bağcıl karşısında eklerken, rakibini 3-1’lik skorla rahat mağlup edip, son 8 haftadaki çıkışını sürdürdü. Hakem Serkan Durmaz maçı iyi yönetti. Dk 30 Göçmenköy kontra atağında Arda’nın sağ çapraza kestiği topu önünde bulan Kadir, topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1-0 Dk 34 Kaleci Okan’ın sektirdiği topa hareketlenen Cevdet, Umut’un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Serkan Durmaz, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Zaifoğlu’nun vuruşunu kurtaran kaleci Okan, hatasını affettirdi. İkinci devre, önde olan Göçmenköy’ün kontrolünde geçti. Dk 55 Rifat’ın soldan ortaya kestiği topu Beytu köşeden ağlara göndererek, Göçmenköy’ü rahatlatan golü attı. 2-0 Dk 70 Semih’in sağdan getirip ortaya kestiği topu Sabri, ters köşeden ağlara göndererek, Göçmenköy’ün farkı artıran golünü attı. 3-0 Dk 84 Serhan’ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Okan’ın kısa düşen yumruğunu değerlendiren Emre, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1