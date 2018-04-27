Göçmenköy Stadı ışıldıyor

Pazar günü resmi açılışı Göçmenköy Stadı yapılan yatırımlarla spor kompleksi haline geldi. Işıklandırılan Göçmenköy Stadı ışıl ışıl olurken, Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu ikinci halı sahanın yapımı için çalışmaları başlattı

Soydan SAKALLI

Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan ve sentetik zemine dönüştürülen Göçmenköy Stadı’nın resmi açılışı 29 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Göçmenköy tarafından resmi maçlarda kullanılmaya başlanan stadın yenilenmiş hali, K-PET Birinci Lig’de oynanacak olan Göçmenköy-Maraş maçı öncesinde saat 15.00’te Başbakan Tufan Erhürman tarafından gerçekleştirilecek.

Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulunun girişimleriyle ışıklandırılan ve gece maçı oynanacak konuma da getirilen Göçmenköy Stadı ve çevresi adeta Atatürk Spor Kompleksi’nden ayrı bir spor kompleksi haline geldi.

72 büyük projektör sayesinde adeta ışıl ışıl olan Göçmenköy Stadı’nda, Göçmenköy’ün tüm kategorilerinde yer alan takımlar antrenman yapma şansı elde ettiler.

Göçmenköy yönetimi, kulüp toplantı odasının yer aldığı, restorant hizmetinin de verildiği ve 1 halı sahanın da bulunduğu alana yatırımlara devam ederken, ikinci bir halı saha yapılması için de girişimleri başlattı.

Açılış şölenine davet

Bu arada Göçmenköy yönetimi yaptığı açıklamayla tüm Göçmenköylüler’i stadın açılış törenine davet etti. Davette şu ifadeler kullanıldı:

“29 Nisan 2018 Pazar günü büyük zaferler yaşayacağımız futbol sahamızın açılışı resmi olarak yapılacaktır. Her kategorideki futbol şöleniyle birlikte, izaz ikramın verileceği açılıştan sonra A takımımızın Maraş ile Lig maçında da şölenimiz devem edecektir. Göçmenköycüyüm, Göçmenköylüyüm diyen herkesi açılışa bekleriz.”