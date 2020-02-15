Göçmenköy, Kennethlendi

Çetinkaya ile Göçmenköy arasında oynanan maçı Kenneth’in golleriyle kazanan Göçmenköy, ligde rahat bir nefes aldı. James ile tek gol bulabilen Çetinkaya’nındüşüşü devam ederken, sarı kırmızılılar sıkıntılı bölgede kalmaya devam ettiler. İki takımın da birer topu direkten döndü

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Hakan Gök

Çetinkaya: Kani, Allen, Batuhan, Hakan (Dk.77 Mehmet Söker), James, Mustafa Yaşınses, Samuel, Emek, Emir, Toykan (Dk.46 Doğukan), Tunç

Göçmenköy:Mustafa, Erol,Mevlüt, Lawal, Reşit, Fikret (Dk.83 Kadir), Rıfat, Kemal (Dk.70 Ahmet Coşkun), Okoli, Ahmet Hatay, Kenneth (Dk. 90+2.Dk Rahmi)

Goller: 78.Dk James (Çetinkaya)- 31 ve 74.Dk Kenneth (Göçmenköy)

K-PET Süper Ligde 19.hafta açılış karşılaşmasında Çetinkaya ile Göçmenköy, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Temponun ikinci devrede yükseldiği müsabakaya bireysel hatalar damga vururken daha az hata yapan Göçmenköy mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı. İki takımın da birer topu direkten geri geldi. Maçın hakemi Emre Öztaşlı’nın, maçın son anlarında Çetinkaya futbolcusu Emir’in topu ellemesine penaltı kararı vermemesi tepki çekti.

Maça iyi başlayan taraf Çetinkaya olmasına rağmenMustafa Yaşınses’in direkten dönen vuruşundan sonra Göçmenköy daha etkili oldu. Göçmenköy ilk devreyi önde tamamladıktan sonra ikinci devrede Çetinkaya’nın üzerine gelmesinden yararlanarak pozisyonlar bulurken, yine Kenneth ile 2-0 öne geçti. Kaleci Mustafa Dağman’ın kurtarışlarıyla ayakta tuttuğu Göçmenköy, James’in golüne engel olmayınca skor 1-2 oldu. Ahmet Hatay’ın şutunda top üst direkten geri geldikten sonra başka gol olmazken, maç 1-2 sona erdi.

19.Dk: Çetinkaya atağında Allen ile verkaç yapan Mustafa Yaşınses’in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten geri geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31.Dk: Göçmenköy atağında Okoli sağdan topu rakip ceza alanına taşıdı ve ortasında Kenneth kafa vuruşunu yaptı. Ağlara doğru gitmekte olan bu Tunç çizgiden çıkardı dönen topu Kenneth tamamlayarak filelere gönderdi. Çetinkaya 0-1 Göçmenköy

34.Dk: Göçmenköy’de kullanılan köşe atışında Erol’un kafa vuruşunda Hakan topu çizgiden uzaklaştırdı.

64.Dk: Çetinkaya atağında Samuel’in indirdiği topta James ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Mustafa Dağmen mükemmel bir refleksle topu kornere çeldi.

65.Dk: Çetinkaya kalecisi Kani büyük bir hata yaparak topu Okoli’nin önüne attı. Okoli’nin aşırtma vuruşunda ağlara giden topu Emir çizgiden çıkartarak mutlak bir golü önledi.

74.Dk: Çetinkaya’da Doğukan’ın kaptırdığı topta Okoli’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kenneth ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Çetinkaya 0-2 Göçmenköy

78.Dk: Çetinkaya’da Emek’in kullandığı köşe atışında kaleci Mustafa Dağman kalesini terk etti ve oluşan karambolde topa kafayla dokunan son isim James oldu ve top doğrudan filelere gitti. Çetinkaya 1-2 Göçmenköy

83.Dk: Göçmenköy’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan frikiği kullanan Ahmet Hatay’ın şutunda top üst direkten geri geldi.