Göçmenköy aldı başını gidiyor

K-PET Birinci Ligde 18. Hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Ozanköy, Akova ve Yalova takiplerini sürdürürlerken, Hamitköy ile Düzkaya da üst sıralardan kopmadılar
K-PET Birinci Ligde düşme hattında yer alan Değirmenlik ile Maraş haftayı kazanamadan kapatarak, işlerini zora sokmaya devam ederlerken, play out hattındaki takımlar da haftayı galibiyetsiz kapattılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 21 golle önde giden İrfan Boşnak’ı, Muhammet, Toykan ve Cemil, 15’er golle takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Akova
Akova, bölge derbisinde Yeni Boğaziçi’ni özellikle ikinci devredeki etkili oyunuyla mağlup ederek kötü gidişini sürdürürken, zirve yarışında kalmaya devam etti
Haftanın Futbolcusu: Arda Sözcü (Göçmenköy)
Arda Sözcü, Göçmenköy’ün zor anlar yaşadığı Bostancı Bağcıl maçında sahneye çıkarak attığı 2 golle, takımının geriden gelip maçı kazanmasını sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Düzkaya)
İkinci devreye kötü başlayan Düzkaya’nın başında ilk maçına çıkan Orçun Volkan, zorlu Çanakkale deplasmanına takımını iyi motive edip, futbolcularını mental açıdan maça iyi hazırlayarak alınan kritik galibiyete büyük kaktı koydu
Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Akova - Yeni Boğaziçi)
Hüseyin Özkan, Akova ile Yeni Boğaziçi arasında oynanan zorlu bölge derbisinde yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi
Haftanın Kare Ası
Kıvanç (Yalova)
Mustafa (Ozanköy)
Berhan (Akova)
Ferdi (Düzkaya)
Haftanın On Biri
Feyyaz (Ozanköy)
Erkan (Yalova)
Mevlüt (Göçmenköy)
Salih (Akova)
Nersin (Düzkaya)
Mustafa Ayker (Göçmenköy)
Hasan (Ozanköy)
Cemil (Akova)
İsmail (Yalova)
Mehmet Toros (Doğancı)
Furkan (Mormenkşe)
K-PET Birinci Lig'de 18. haftada alınan sonuçlar şöyle::
Akova - Yeni Boğaziçi, 2-0
Göçmenköy - B Bağcıl, 3-1
Karşıyaka - Değirmenlik, 1-1
Yalova - Maraş, 1-0
Ozanköy - Hamitköy, 3-1
Çanakkale - Düzkaya, 0-1
Mesarya - Mormenekşe, 2-2
Doğancı – Y. Dumlupınar, 4-4
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
18
|
13
|
1
|
4
|
41
|
21
|
20
|
40
|
2.
|
18
|
11
|
3
|
4
|
36
|
25
|
11
|
36
|
3.
|
18
|
10
|
5
|
3
|
49
|
22
|
27
|
35
|
4.
|
18
|
10
|
5
|
3
|
27
|
16
|
11
|
35
|
5.
|
18
|
9
|
4
|
5
|
43
|
33
|
10
|
31
|
6.
|
18
|
9
|
2
|
7
|
27
|
20
|
7
|
29
|
7.
|
18
|
7
|
6
|
5
|
31
|
25
|
6
|
27
|
8.
|
18
|
7
|
6
|
5
|
33
|
31
|
2
|
27
|
9.
|
18
|
7
|
4
|
7
|
36
|
28
|
8
|
25
|
10.
|
18
|
6
|
4
|
8
|
24
|
34
|
-10
|
22
|
11.
|
18
|
6
|
2
|
10
|
29
|
33
|
-4
|
20
|
12.
|
18
|
6
|
1
|
11
|
23
|
44
|
-21
|
19
|
13.
|
18
|
5
|
3
|
10
|
22
|
31
|
-9
|
18
|
14.
|
18
|
5
|
2
|
11
|
29
|
39
|
-10
|
17
|
15.
|
18
|
5
|
1
|
12
|
23
|
43
|
-20
|
16
|
16.
|
18
|
2
|
3
|
13
|
21
|
49
|
-28
|
9
K-PET Birinci Lig’de 19. hafta programı şöyle:
23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30
Düzkaya - Doğancı
Mormenekşe – Göçmenköy
Maraş – Ozanköy
Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka
24 Şubat Pazar, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Çanakkale
Hamitköy – Mesarya
Bostancı Bağcıl – Akova
Değirmenlik – Yalova