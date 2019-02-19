Göçmenköy aldı başını gidiyor

K-PET Birinci Ligde 18. Hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Ozanköy, Akova ve Yalova takiplerini sürdürürlerken, Hamitköy ile Düzkaya da üst sıralardan kopmadılar

K-PET Birinci Ligde 18. Hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Ozanköy, Akova ve Yalova takiplerini sürdürürlerken, Hamitköy ile Düzkaya da üst sıralardan kopmadılar K-PET Birinci Ligde düşme hattında yer alan Değirmenlik ile Maraş haftayı kazanamadan kapatarak, işlerini zora sokmaya devam ederlerken, play out hattındaki takımlar da haftayı galibiyetsiz kapattılar K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 21 golle önde giden İrfan Boşnak’ı, Muhammet, Toykan ve Cemil, 15’er golle takip ediyorlar Haftanın Takımı: Akova Akova, bölge derbisinde Yeni Boğaziçi’ni özellikle ikinci devredeki etkili oyunuyla mağlup ederek kötü gidişini sürdürürken, zirve yarışında kalmaya devam etti Haftanın Futbolcusu: Arda Sözcü (Göçmenköy) Arda Sözcü, Göçmenköy’ün zor anlar yaşadığı Bostancı Bağcıl maçında sahneye çıkarak attığı 2 golle, takımının geriden gelip maçı kazanmasını sağladı Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Düzkaya) İkinci devreye kötü başlayan Düzkaya’nın başında ilk maçına çıkan Orçun Volkan, zorlu Çanakkale deplasmanına takımını iyi motive edip, futbolcularını mental açıdan maça iyi hazırlayarak alınan kritik galibiyete büyük kaktı koydu Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Akova - Yeni Boğaziçi) Hüseyin Özkan, Akova ile Yeni Boğaziçi arasında oynanan zorlu bölge derbisinde yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi Haftanın Kare Ası Kıvanç (Yalova) Mustafa (Ozanköy) Berhan (Akova) Ferdi (Düzkaya) Haftanın On Biri Feyyaz (Ozanköy) Erkan (Yalova) Mevlüt (Göçmenköy) Salih (Akova) Nersin (Düzkaya) Mustafa Ayker (Göçmenköy) Hasan (Ozanköy) Cemil (Akova) İsmail (Yalova) Mehmet Toros (Doğancı) Furkan (Mormenkşe) K-PET Birinci Lig'de 18. haftada alınan sonuçlar şöyle:: Akova - Yeni Boğaziçi, 2-0 Göçmenköy - B Bağcıl, 3-1 Karşıyaka - Değirmenlik, 1-1 Yalova - Maraş, 1-0 Ozanköy - Hamitköy, 3-1 Çanakkale - Düzkaya, 0-1 Mesarya - Mormenekşe, 2-2 Doğancı – Y. Dumlupınar, 4-4 K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. GÖÇMENKÖY İYSK 18 13 1 4 41 21 20 40 2. OZANKÖY SK 18 11 3 4 36 25 11 36 3. AKOVA VUDA TÇB 18 10 5 3 49 22 27 35 4. YALOVA SK 18 10 5 3 27 16 11 35 5. HAMİTKÖY ŞHSK 18 9 4 5 43 33 10 31 6. DÜZKAYA KOSK 18 9 2 7 27 20 7 29 7. KARŞIYAKA ASK 18 7 6 5 31 25 6 27 8. MESARYA SK 18 7 6 5 33 31 2 27 9. YONPAŞ DUMLUPINAR TSK 18 7 4 7 36 28 8 25 10. DOĞANCI SK 18 6 4 8 24 34 -10 22 11. BOSTANCI BAĞCIL SK 18 6 2 10 29 33 -4 20 12. ÇANAKKALE TSK 18 6 1 11 23 44 -21 19 13. YENİBOĞAZİÇİ DSK 18 5 3 10 22 31 -9 18 14. MORMENEKŞE GB 18 5 2 11 29 39 -10 17 15. MARAŞ GSK 18 5 1 12 23 43 -20 16 16. DEĞİRMENLİK SK 18 2 3 13 21 49 -28 9 K-PET Birinci Lig’de 19. hafta programı şöyle: 23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30 Düzkaya - Doğancı Mormenekşe – Göçmenköy Maraş – Ozanköy Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka 24 Şubat Pazar, Saat 14:30 Yeni Boğaziçi – Çanakkale Hamitköy – Mesarya Bostancı Bağcıl – Akova Değirmenlik – Yalova