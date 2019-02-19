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Göçmenköy aldı başını gidiyor

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K-PET Birinci Ligde 18. Hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Ozanköy, Akova ve Yalova takiplerini sürdürürlerken, Hamitköy ile Düzkaya da üst sıralardan kopmadılar

Göçmenköy aldı başını gidiyor
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K-PET Birinci Ligde 18. Hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, Bostancı Bağcıl engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Ozanköy, Akova ve Yalova takiplerini sürdürürlerken, Hamitköy ile Düzkaya da üst sıralardan kopmadılar

K-PET Birinci Ligde düşme hattında yer alan Değirmenlik ile Maraş haftayı kazanamadan kapatarak, işlerini zora sokmaya devam ederlerken, play out hattındaki takımlar da haftayı galibiyetsiz kapattılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında 21 golle önde giden İrfan Boşnak’ı, Muhammet, Toykan ve Cemil, 15’er golle takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Akova

Akova, bölge derbisinde Yeni Boğaziçi’ni özellikle ikinci devredeki etkili oyunuyla mağlup ederek kötü gidişini sürdürürken, zirve yarışında kalmaya devam etti

Haftanın Futbolcusu: Arda Sözcü (Göçmenköy)

Arda Sözcü, Göçmenköy’ün zor anlar yaşadığı Bostancı Bağcıl maçında sahneye çıkarak attığı 2 golle, takımının geriden gelip maçı kazanmasını sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Düzkaya)

İkinci devreye kötü başlayan Düzkaya’nın başında ilk maçına çıkan Orçun Volkan, zorlu Çanakkale deplasmanına takımını iyi motive edip, futbolcularını mental açıdan maça iyi hazırlayarak alınan kritik galibiyete büyük kaktı koydu

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Akova - Yeni Boğaziçi)

Hüseyin Özkan, Akova ile Yeni Boğaziçi arasında oynanan zorlu bölge derbisinde yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Kıvanç (Yalova)

Mustafa (Ozanköy)

Berhan (Akova)

Ferdi (Düzkaya)

Haftanın On Biri

Feyyaz (Ozanköy)

Erkan (Yalova)

Mevlüt (Göçmenköy)

Salih (Akova)

Nersin (Düzkaya)

Mustafa Ayker (Göçmenköy)

Hasan (Ozanköy)

Cemil (Akova)

İsmail (Yalova)

Mehmet Toros (Doğancı)

Furkan (Mormenkşe)

K-PET Birinci Lig'de 18. haftada alınan sonuçlar şöyle::

Akova - Yeni Boğaziçi, 2-0

Göçmenköy - B Bağcıl, 3-1

Karşıyaka - Değirmenlik, 1-1

Yalova - Maraş, 1-0

Ozanköy - Hamitköy, 3-1

Çanakkale - Düzkaya, 0-1

Mesarya - Mormenekşe, 2-2

Doğancı – Y. Dumlupınar, 4-4

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

18

13

1

4

41

21

20

40

2.

OZANKÖY SK

18

11

3

4

36

25

11

36

3.

AKOVA VUDA TÇB

18

10

5

3

49

22

27

35

4.

YALOVA SK

18

10

5

3

27

16

11

35

5.

HAMİTKÖY ŞHSK

18

9

4

5

43

33

10

31

6.

DÜZKAYA KOSK

18

9

2

7

27

20

7

29

7.

KARŞIYAKA ASK

18

7

6

5

31

25

6

27

8.

MESARYA SK

18

7

6

5

33

31

2

27

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

18

7

4

7

36

28

8

25

10.

DOĞANCI SK

18

6

4

8

24

34

-10

22

11.

BOSTANCI BAĞCIL SK

18

6

2

10

29

33

-4

20

12.

ÇANAKKALE TSK

18

6

1

11

23

44

-21

19

13.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

18

5

3

10

22

31

-9

18

14.

MORMENEKŞE GB

18

5

2

11

29

39

-10

17

15.

MARAŞ GSK

18

5

1

12

23

43

-20

16

16.

DEĞİRMENLİK SK

18

2

3

13

21

49

-28

9

K-PET Birinci Lig’de 19. hafta programı şöyle:

23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30

Düzkaya - Doğancı

Mormenekşe – Göçmenköy

Maraş – Ozanköy

Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka

24 Şubat Pazar, Saat 14:30

Yeni Boğaziçi – Çanakkale

Hamitköy – Mesarya

Bostancı Bağcıl – Akova

Değirmenlik – Yalova

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