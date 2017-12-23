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Göçmen, Maraş’tan da puan çıkardı

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Göçmenköy, zorlu Maraş deplasmanından da puan çıkararak, ligdeki rahat konumunu korudu. Maraş ise zirve yarışında 2 önemli puan daha kaybetti

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Göçmen, Maraş’tan da puan çıkardı
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Yer: Maraş Stadı

Hakemler: Timur Ercan Bodi, Doğan Elmalı, Enver Kalkın, Mehmet Malek

Maraş: Volkan, Orhan, Mustafa Köleli, Baki(Yavmi), Eren, Gökhan, Emre, Ramazan(Çağlar), Hamit, Hasan, Süleyman

Göçmenköy: Okan, Semih, Rifat, Beytullah, Umut, Kadir(Mevlüt), Cemal, Arda, Suat(Ali), Sabri(Mustafa), Tonguz

K-PET Birinci Lig’de Maraş Stadı’nda oynanan karşılaşmada iki ekip de birbirine üstünlük kuramadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Maraş geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine golsüz berabere kalarak puanını 24’e çıkarırken, üst üste aldığı puanlarla dikkat çeken Göçmenköy ise 21 puana yükseldi.

Mağusa temsilcisi önümüzdeki hafta Görneç’e konuk olacak, Göçmenköy ise sahasında Hamitköy’ü konuk edecek.

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