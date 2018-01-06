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Girneliler galibiyetle kapattı

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Girneliler galibiyetle kapattı

İsa TABAK

U21 Süper Lig’de dün oynanan iki karşılaşmayı da Girne ekipleri kazandı. Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı, erteleme maçlarını kazanarak ilk devreyi galibiyetle tamamladılar. Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı maçına olaylar damga vurdu.

Orhan Dural Stadı’nda oynanan maçta Doğan Türk Birliği, Yalova’yı 10 golün atıldığı maçta 7-3 mağlup ederken, Gönyeli Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı maçına olaylar damga vurdu. İlk devrede çıkan olaylar sonrasında Küçük Kaymaklı’nın 9 kişi tamamladığı maçı Türk Ocağı, 1-0 kazandı.

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