Girne’de antrenman sahası, büyük sorun

Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskobulu, Girne bölgesindeki antrenman sahalarının yetersizliği ve yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklamalar yaptı

K-PET Süper Lig şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği Spor Kulübü başkanı Bayar Piskobulu, Girne bölgesindeki antrenman sahalarının yetersizliği ve yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımının yer aldığı Girne içerisinde, antrenman sahalarının yetersiz, mevcut sahaların ise elverişsiz olması, kulüpleri zorluyor. Girne’de kullanılan 3 antrenman sahasının, idman şartlarına uygun olmaması nedeniyle sporcular sakatlanma riskiyle karşı karşıya kalırken, takımlar sağlıklı antrenman yapma konusunda sıkıntısı yaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskobulu, takımların Girne bölgesinde idman yapabilecek yalnızca 3 antrenman sahasının bulunduğunu belirterek, “3 idman sahası da çok kötü durumdadır. Diğer bölgelere baktığımız zaman en vahim durumda olan sahalar Girne’dedir. Girne bölgesine gereken özen gösterilmiyor, çabalarımız sonuçsuz kalıyor. Futbol şartlarının yüzde 30’una bile sahip değiliz” dedi.

Sahalar kötü durumdadır. Çim zeminin idman yapmaya elverişsiz olması nedeniyle sporcuların da sakatlanma riskiyle karşı karşıya olduklarını anlatan Piskobulu, “İnsanların gelip antrenman sahalarının halini görmezi lazım” diye konuştu. Futbolda, tam sahada antrenman yapmanın önemini vurgulayan Piskobulu sözlerine şöyle devam etti:

PİA BELLA SAHASI LÜKS KALIYOR

“20 Temmuz Stadının üzerindeki küçük sahanın zemini çok kötüdür. Bu saha sadece Yaz aylarında iyi durumdadır. Maalesef şöyle bir anlayış var. Sahada, eksik tarafın üstüne tohum atıp, suyu verirler ve çim çıkar. Ancak birkaç antrenman sonrası kaldırmayacak noktaya geliyor. Pia Bella Sahası, diğer sahaların yanında lüks kalıyor. Anafartalar Lisesindeki sahada, yürümek bile mümkün değildir.”

Piskobulu, sahalarda ülkenin iklimine uygun çimler olması gerektiğini belirtirken, sahaların kontrol edilmesi gerektiğini de vurguladı. Piskobulu, “Bu işlerde çalışan kişilerin konuya ilgi alaka göstermesi lazım. Çözüm sadece parayla olmaz. Yaptığımız işe saygı duymak durumundayız. Çimlerin ekim-bakım aşamasına ilgi ve alaka yok” dedi.

Girne’nin diğer bölgelere bakıldığında en kötü durumda olduğunu söyleyen Piskobulu, çabalarının sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Güzelyurt’taki sahaları örnek veren Piskobulu, “Güzelyurt’ta iki saha var. Saha o kadar iyi durumda ki genç takımlar bile maçları orada oynuyor” ifadelerini kullandı. Sporcuların zor şartlar altında idman yaptığına değinen Piskobulu, “İnsanlarımızı düşünmüyoruz. 8 yıldır başkanım. 17 sene yöneticilik yaptım. Girne’de 8 değil, 38 yıldır aynı sorunlar var” sözleriyle sitem etti.

Doğan Türk Birliği’nin kendi içinde güzel bir sistem kurduğuna işaret eden Piskobulu, kulübün daha ileri gitmesi için mutlaka tesise ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Takımlara yabancı futbolcu getirmek gerek algısı olduğunu söyleyen Piskobulu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi bir yabancı sporcuyu getirip, bu sahalara koyduğumuzda ne yapabilir? Önce tesis yapmamız gerek. Kendi futbolcularımızı da düşünmeliyiz. 20 Temmuz Stadının üzerine bir prefabrik yaptık. Orada duş ve tuvalet var. Pia Bella sahasından idmandan çıkacak sporcularımız, Girne’nin trafiğinde oraya en az yarım saatte ulaşabiliyor. 1 ay orada olduğumuzda rahatız ama 1 ay Pia Bella’da olduğumuzda herkes sıkıntı çekiyor.”

Piskobulu, çok fazla yetenekli sporcuların olduğunu, onlara daha iyi şartlar sunulduğu takdirde, yüksek kapasitelere ulaşabileceklerini belirtti. Ligin ilk 2 sırasına bakıldığında biri Türk Ocağı, birinin Doğan olduğunu söyleyen Piskobulu, ancak aldıkları değerin yetersiz olduğunu vurguladı.

“İLGİSİZLİK, SAYGISIZLIKTIR”

Kulübün başkanı olarak ilgisizliği saygısızlık olarak gördüğünü aktaran Piskobulu, “Bu takımın değeri 1,5 milyona yakındır. Bizim ülkemizde 1,5 milyon TL büyük rakamdır.

Biz gerek taraftarlarımız, gerek sponsorlarımızdan ve devletten aldığımız yardımlarla Doğan’ın adını yukarı taşıyan bir yapı kurduk. Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bize daha çok imkan verilirse daha iyi şeyler yapabileceğiz” dedi. Kendi imkanlarıyla yapacakları bir tesis projesi olduğunu da aktardı.”