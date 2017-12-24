GG’den renktaşına tek kurşun

Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova arasındaki mücadelede Gençlik Gücü zor da olsa üç puanı almayı başardı. Karşılaşmada Yeşilova'nın 2 , Gençlik Gücü'nün ise 1 topu direkten geri geldi

Stad: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Kaan Koday, Ozan Kel

Gençlik Gücü: Ferhat, Sezgin (Tayfun), Derviş, William, Ahmet (Uğur), Gökhan, Ali, Özcan (Orhan), Hascan , Debola, Hakan

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Bayram, Okan, Vakkas, Mustafa, Adeleke (Talat), İlyas (Cenker), Billy Osman, Yasin (Cevdet), Binya, Lua Lua

Goller: 22.Dk William (Gençlik Gücü)

K-Pet Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 ev sahibi Gençlik Gücü'nün üstünlüğünde sonuçlandı.Gençlik Gücü'ne galibiyeti getiren tek golü 22. dakikada William kaydetti.

1.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Vakkas soldan topu ceza sahasına ortaladı. Ìlyas ön direkte vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

7.Dk: Gençlik Gücü atağında William sağdan rakip yarı alana yöneldi. Debola ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren William rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

11.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Lua Lua sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Ferhat'tan dönen topa Yasin vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.

22.Dk:Gençlik Gücü atağında Ahmet Can'ın pasıyla savunma arkasına sarkan William sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Hasan Piro'nun müdahalesine rağmen top filelere gitti. Gençlik Gücü 1-0 Merit Alsancak Yeşilova

33.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Vakkas ceza sahası dışından etkili bir şut çıkardı ancak top üst direkten geri geldi. Dönen topta Billy Mehmet vurdu fakat top dışarıya gitti.

48.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Adeleke'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.

66.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Billy Mehmet topu Binya'nın önüne bıraktı. Binya'nın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

90+1.Dk: Merit Alsancak Yeşilova Talat sağdan ceza sahasına ortaladı. Mustafa'nın indirdiği topta Cevdat müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

90+3.Dk: Gençlik Gücü atağında Hascan'ın sağdan ortasında Debola kafa vuruşunu yaptı ancak top direk dibine çarpıp dışarıya gitti.

90+5.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Cevdet'in pasında Lua Lua ceza sahası içerisinde vuruşunu gerçekleştirdi ancak top direğe çarparak dışarıya gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gençlik Gücü değerli bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu galibiyetle Gençlik Gücü puanını 17'ye yükseltip rakibini geçerken, Yeşilova 16 puanda kaldı.

