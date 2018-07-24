Gençlik Gücü yönetimi, anlaşmış olmalarına rağmen kaleci Türkkan Delideniz’in Cihangir’e gitmesini değerlendirirken karakter vurgusu yapıp, “GG’de futbolcular gider, adamlar kalır” ifadesini kullandı

K-Pet Süper Lig’in yeşil beyazlı kulübü Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü yönetim kurulu, 2018-2019 Futbol Sezonu için yaptığı çalışmalar içerisinde bir süre önce anlaştığı Türkkan Delideniz’in “U” dönüşü yaparak Cihangir’e gitmesini “terbiyesizlik” olarak nitelendirdi.

Sezon başında aldıkları kararı ve Gençlik Gücü genel kurulunda sunulan önerileri anımsatan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü yöneticileri, “Bu sezon karakterli futbolculara yer verme kararı almıştık. Bu karara özen göstermekteyiz. Herkes futbolcu olabilir, ama adam olamaz. Gençlik Gücü’nde sadece adamlar futbol oynar. Türkkan’ın camiamıza uygun olmadığını öğrenmek camiamız için iyi oldu. Aslında bir şey kaybetmedik, tam aksine kazandık” dediler.

Türkkan Delideniz’in Gençlik Gücü’ne gelmeyi düşünürken, “Takıma abilik yapacağım. Karakterli futbolcular olduğu için GG’ye geliyorum. GG’yi temiz kulüp olduğu için tercih ettim. GG’de ödemeler düzenli, kafam rahat olacak. Ben Bağcıl’da bile oynadım, ulaşım sorunum olmaz, antrenman aksatmam” dediğini belirten Gençlik Gücü yöneticileri, “Bunları söyleyen birinin imza atacağı günün bir gün öncesinde başka kulübe gitmesinin yorumunu spor kamuoyuna bırakıyorum” şeklinde konuştular.

Suçlu varsa bunun sadece Türkkan olmadığını da söyleyen Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü yöneticileri, “Türkkan bize Toygar Davulcu’nun kendisini taciz ettiğini söylemiş, telefon aramalarını göstermişti. Toygar Davulcu bunu inkar ederek yalan söyledi. Cihangir’e gideceğini öğrendiğimiz gün Cihangir Kulüp başkanı Aytaç Karavezirler telefonumuza bakmadı” dediler.

‘CİHANGİR’E GİDERSEM YÜZÜME TÜKÜRÜN’

Peşinatın bir bölümünü önceden almış olan Türkkan’ın, 22 Temmuz Pazar günü yönetimi arayıp karısının hamile olduğunu ve bu nedenle bu sezon futbol oynamayacağını. Eğer oynayacaksa Birinci Lig’deki bir takımda oynayacağını söylemiş ve ‘Cihangir’e gidersem yüzüme tükürün’ demiş olduğunu vurgulayan Gençlik Gücü yöneticileri, “Hâlbuki biz Türkkan’a eşi ile ilgili problemleri aşana kadar izin bile vermiştik” açıklamasında bulundular.

Bu durumda mevcut Cihangir yönetimi ve teknik adam değişmediği sürece Cihangir ile hiçbir ilişkilerinin olmayacağını vurgulayan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü yöneticileri, “Bizler spora, centilmenliğe ve karaktere küçük yaşlarda önem veriyoruz. Çocuklarımızın örnek aldığı abilerinin bunları yapmalarını camiamız asla unutmayacaktır. Cihangir camiasına yakıştırmadığımız Türkkan Delideniz ve teknik direktör Toygar Davulcuyu kınıyor, bizlere yaptıklarını gelecekte bir başka kulüplere yapmamalarını diliyoruz. Giden gider, kalan kalır. Gençlik Gücü’nde oynamak şeref kazandırır!” vurgusunu yaptılar.