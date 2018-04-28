GG, Seyit'e duacı

Sayısız gollük pozisyondan sadece birinde gole izin veren Gençlik Gücü kalecisi Seyit Geçici; karşılaşma sonrası sadece kendi takım oyuncu antrenör ve yöneticileri tarafından değil, Merit Alsancak Yeşilova oyuncu antrenör ve yöneticileri tarafından da tebrik edildi

STAT: Mustafa Hidayet Çağlayan.

HAKEMLER: Mehmet Sezener,Mehmet Tarım, İsfendiyar Açıksöz.

MERİT ALSANCAK YALOVA: Hasan Piro, Okan Kibar, AusgustinGillesBinya, Ulaş Candarca, Vakas Kaynarca, İlyas Niyazi (Ahmet Çağer), Mustafa Salk (Hamis Çakır), Seyit Adeleke, Bill Osman Beyza, Yasin Doğan (Memduh Sarıoğlu), LomanaTresorLuala.

GENÇLİK GÜCÜ: Seyit Geçici,Ahmet Can Tokmak(Orhan Çokbekler),Ali Akbulut,Gökhan Özer (Agit Altan), Yusuf Palaz, NoveMujeci, Hüseyin Taşçı (Burak Ateş),Sergin Dağ, Debola Daniel OgunSeye, Derviş Özeralp, Özcan Saygı.

GOLLER: Dk: 43 Bill Osman Beyza (Merit Alsancak Yeşilova); dk:48 Yusuf Palaz (Gençlik Gücü).

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü, ilk yarıda 1-0 mağlup duruma düştüğü Merit Alsancak Yeşilova ile 1-1 berabere kalarak haftayı dış sahada elde ettiği 1 puan ile kapattı.

Sayısız gollük vuruşu başarı ile önleyen Gençlik Gücü kalecisi Seyit Geçici, hem Gençlik Gücü’nün 1 puan elde etmesinde büyük pay sahibi oldu, hem de karşılaşmanın yıldızı olmayı başardı.

5’inci dakikada, Lapta’danBill Osman Beyza’nın sol çaprazdan plase vuruşunda top sağ yan direğe çarparak dışarı gitti.

11’inci dakikada, sağdan gelişen Lapta atağında Ulaş Candarca’nın penaltı noktasına ortasında Yasin Doğan topu ıskaladı ve takımını mutlak bir golden etti.

33’üncü dakikada, yakın mesafeden vuran Yasin Doğan’ın şutunda top üsten dışarı çıktı.

43’üncü dakikada, Seyit Adeleke’nin soldan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Bill Osman Beyza kaleci Seyit Geçici’den önce ayak koyunca, top ağlarla kucaklaştı, M.A. Yeliova:1 – Gençlik Gücü:0.

45’inci dakikada, Seyit Adeleke’nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Seyit Geçici çift yumrukla topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi M.A. Yeşilova’nın 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk takım Gençlik Gücü oldu.

48’inci dakikada, sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Özcan Saygı ile paslaşan Ali Akbulut’un ortasında topa iyi yükselen Yusuf Palaz kafa ile topu ağlara göndererek skoru eşitledi, M.A. Yeliova:1 – Gençlik Gücü:1.

Golden sonra ev sahibi takımın baskısı, kaleci Seyit Geçici’nin kalesinde devleşmesi vardı.

50’nci dakikada, Yasin Doğan’ın yakın mesafeden vuruşunda; 54’üncü dakikada, Bill Osman Beyza’nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda; 56’ncı dakikada, İlyas Niyazi’nin kaleyi karşıdan gören bir yerden sert şutunda; 66’ncı dakikada, İlyas Niyazi’nin bu kez arka direkten kafa şutunda; 68’inci dakikada, Okan Kibar’ın yakın mesafeden şutunda ve 70’inci dakikada, yine Okan Kibar’ın sol çaprazdan uzaktan sert şutunda Gençlik Gücü kalecisi son anda yaptığı hareketlerle mutlak gollere izin vermedi.

70’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında NoveMujeci’nin ceza sahası içerisinden sert şutunda savunma son anda ayak koydu ve top kale yerine kornere gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşma sonrası hem kendi takımının hem de rakip takımın futbolcu, antrenör ve yöneticileri Gençlik Gücü kalecisi Seyit Geçici’yi kutladı.