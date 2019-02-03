GG prensi ile coştu

Gençlik Gücü, Prince Boateng’in 2 gol ve 3 asist ile coştuğu maçta, her iki devrede de üçer gol bularak Gençler Birliği karşısında haklı bir galibiyet alıp, altın değerinde 3 puan kazandı. Gençlik Gücü’nün 3 topu da direkten döndü

Stad:Şht.Hüseyin Ruso Stadı. Hakemler:Mehmet Sezener, Ömer Doğru, Fatih Bardakçıoğlu Gençlik Gücü: Mustafa, Aşkın, Mehmet(Sezgin), İltaç, Emrah, Idan(Arif), Ümitcan, Ali, Prince Boateng(Abdullah), Debola,Özgür. Gençler Birliği:Ali,Ahmet,Barış(Kaan),Sinan, Mustafa,Hasan (Sami), Franscısco, Berk, Guaman, Tacettin,Cenk(Sertan) Hakan Ahmet SAÇAR K-PET Süper Lig’de Gençlik Gücü, bire bir rakibi Gençler Birliği karşısında adeta coşarken, maçı 6-2 kazandı. Gençler Birliği ise ikinci devreye hayal kırıklığı ile başladı. Maçın tamamında oyun ve skor üstünlüğünü ev sahibi G.Gücü’nün elindeydi. 13.dakikada gelişen G.Gücü atağında, Aşkın'nın ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortayı düzeltikten sonra şutlayan Prince Boateng takımını 1-0 öne geçirdi. 22.dakaikada G.Birliği'nden Tacettin'nin kullanmış olduğu serbest vuruş az farkla dışarı gitti. 35.dakikada soldan Debola'nın getirip ceza alanı içerisine kestiği topa vuran Boateng kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetmiş oldu.2-0. 40.dakidada Idan Conney'in 30 metreden çekmiş olduğu şut üst direğe çarpıp dışarı gitti. 45.dakikada Boateng'in orta sahadan kapıp ,Özgür'e aktardığı topu, bu futbolcuda driplingle ceza alanı içerisine taşıyarak çekmiş olduğu şutla takımını 3-0 öne geçirdi. İlk devrede başka gol olmayınca 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde tamamlandı. 50.dakikada Boateng'in çekmiş olduğu sert şut üst direğe çarpıp dışarı gitti. 57.Boteng'in pasıyla ceza alanı içerisine giren Özgür'ün vuruşunda top ağlara gidince G.Gücü'nü 4-0 öne geçmiş oldu. 65.dakikada soldan Boateng'in getirip ortyaya kestiği topa düzgün vuran Debola takımının beşinci golünü kaydetti.5-0. 71.dakikada G.Birliği'nin soldan kullanmış olduğu kornere,iyi yükselen Sertan kafa şutuyla skoru 5-1'e getirdi. 85.dakikada G.Birliği'nden Franscısco'nun ceza alanı dışından çekmiş olduğu şut ağlarla buluşunca skor, 5-2 oldu. 87.dakikada soldan ceza alanı içerisine giren Özgür'ün akıllı vuruşunda top filelere gidince durum 6-2 oldu .Maçta başka gol olmayınca bu skorla sona erdi.