GG'nin sermayesi çoğaldı

Gençlik Gücü yeni teknik direktörü Hakan Sermaye yönetiminde çıktığı ilk maçta Binatlı'yı mağlup ederek puanını 8'e yükseltirken, Binatlı 4 puanda kaldı

Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emine Yarkın, Hakan Gök

Gençlik Gücü: Raif, Emir, Mehmet, Aşkın, Hüseyin, Sezgin, Arif, Tayfun, Uche, Özgür, Idan.

Binatlı: Yunus, Mehmet Nese, Bayram, Alattin, Berkem, Debola, Mehmet Ali, Mustafa, Mosses, Muammer, Benham

Goller: Dk. 40 Uche, Dk. 61 Özgür (GG), Dk.81 Debola (Pen.) (Binatlı)

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig'de alt sıralarda yer alan 2 takımın maçında Gençlik Gücü yeni teknik direktörü Hakan Sermaye yönetiminde çıktığı ilk maçta bire bir rakibi Binatlı'yı mağlup ederek kötü gidişi sonlandırırken puanını 8'e yükseltti.

Binatlı ise rakipten daha baskılı oynamasına rağmen gole ulaşmakta başarılı olamayarak mağlubiyetten kurtulamadı. Gençlik Gücü'nün gollerini Uche ve Özgür Ongun atarken, Hüseyin Taşçı kırmızı kart gördü. Binatlı'nın golünü penaltıdan Debola attı.

(Foto: Toygan KÜLAHLILAR)

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

