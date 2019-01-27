GG işi uzattı

Gençlik Gücü, temponun fazla yükselmediği Çanakkale maçını uzatmalarda kazanabilirken, Çanakkale’de kaleci Umut ve Yunus Kalaycı üstün performansları ile takımlarını 90 dakika boyunca ayakta tuttular

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları

Gençlik Gücü: Seyit, Aşkın (Dk.29 Sezgin), Mehmet, İltaç, Emrah, Arif, Ümitcan, Ali (Dk.78 Mahmut), Prince, Debola (Dk.119 Burak), Abdullah (Dk.72 Özgür)

Çanakkale: Umut, Gökhan (Dk.42 İbrahim) (Dk.106 Zihni), Yunus, Ahmet, Halil, Hasan, Hakan (Dk.86 Hasan), İnanç (Dk.75 Osman), Kaan, Selçuk, Ekrem

Goller: Dk.28, 95 Debola, 116 Sezgin, 120 Burak (G.Gücü) – Dk.89 (P) Selçuk, Dk.107 Yunus (Çanakkale)

Kıbrıs Kupası 1. turunda K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü, normal süresi 1-1 biten maçta, konuk ettiği 1. Lig ekibi Çanakkale’yi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Düşük tempoda oynanan maçın 90 dakikası Debola ve Yunus’un düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Selçuk’un karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Uzatma dakikalarında GG, Debola, Sezgin ve Burak ile 3 gol daha bulurken Çanakkale’de Yunus’un golü tur için yeterli olmazken, Mağusa ekibi kupadan elendi.