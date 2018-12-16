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GG hayata bağlandı

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Gençlik Gücü, tüm golleri Gençlik Gücü futbolcularının attığı maçta, Ali, İdan ve Prince’in golleriyle Türk Ocağı’nı mağlup edip, 11. sıraya yükseldi. Burak’ın kendi kalesine attığı golün yeterli olmadığı Türk Ocağı, orta sıralarda kaldı

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YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Ali Akçınar, Cem Öksüzoğulları

GENÇLİK GÜCÜ: Mustafa, Aşkın, Emrah, İltaç, Mehmet, Burak, İdan, Ali(DK 78 Arif), Prınce(DK 85 Özcan), Debola, Sezgin(DK 66 Tayfun).

TÜRK OCAĞI: İrfan, Ali(DK 60 Ahmet Saygı), Turgut Kaan, Mustafa, Mehmet(DK 33 Akande), Yusuf(DK 54 Ahmet Can), İlker, Remzi, TonBara, Doğukan, Malık.

GOLLER: DK 46 Ali, DK 53 İdan, DK 74 Prınce(Gençlik Gücü). DK 68 Burak KK(Türk Ocağı).

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlik Gücü, oldukça istekli oynadığı Türk Ocağı maçından galip ayrılarak, 9 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Özellikle Debola’nın hırsı ve kaleci Mustafa’nın kurtarışları galibiyete büyük etken oldu. Eksik futbolcularından dolayı sıkıntılı olan Türk Ocağı, maçı kaybederek istikrarsız gidişini sürdürürken, tek golü Burak’ın kafa ile kendi kalesine attığı golle buldu.

20.DK: Sol kanattan gelişen Türk Ocağı atağında TonBara’nın ortasında müsait durumda Remzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Mustafa’da kaldı.

29.DK: Gelişen Türk Ocağı atağında TonBara’nın pası ile ceza alanına giren Yusuf’un yaptığı vuruşu kaleci Mustafa önlemeyi başardı.

38.DK: Sol kanattan gelişen Gençlik Gücü atağında İltaç’ın güzel ortasında ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda Prınce istediği vuruşu yapamadı.

46.DK: Gençlik Gücü takımının kullandığı köşe vuruşunda İltaç’ın güzel ortasında Ali Akbulut kafa vuruşu sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

53.DK: Gelişen bir başka ev sahibi takım atağında ceza alanı dışından İdan’ın yaptığı sert ve düzgün vuruşta top filelere gitti.2-0

61.DK: Gençlik Gücü kontra atağında son çizgiden yapılan ortada İdan’ın yaptığı vuruşu savunma son anda çizgi üzerinden kornere çeldi.

68.DK: Gelişen Türk Ocağı atağında yapılan ortada savunmada Burak ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderen isim oldu.2-1

74.DK: Sağ kanattan gelişen etkili Gençlik Gücü atağında yapılan güzel ortada Debola’nın topun üzerinden atladığı pozisyonu Prınce gole çeviren isim oldu.3-1

75.DK: Türk Ocağı kontra atağında ceza alanı içerisinde yapılan ortada Doğukan’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

77.DK: Gençlik Gücü kontra atağında ceza alanı içerisinde topa etkili vuruş yapan Prınce kaleci İrfan’ı geçemedi.

84.DK: Gençlik Gücü kontra atağında ceza alanında topla buluşan Debola’nın vuruşunu kaleci İrfan önlemeyi başardı.

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