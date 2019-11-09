Gençlik, Göçmenköy boğasına tosladı

Göçmenköy, Gençlik Gücü'nü üstün bir futbol sonrasında net bir skorla mağlup ederek 4 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Göçmenköy'ün gollerini Joseph ve Okoli kaydetti. Okoli ve Mustafa Arnavut maçta net pozisyonlardan yararlanamadılar

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın GG: Raif, Aşkın, Hacı, Tayfun, Emir, Mehmet Kaygısız(Prince), Arif, Sezgin(Micheal), Idan(Bora), Uche, Özgür Göçmenköy: Mustafa Dağman, Reşit, Rifat, Rahmi, Lawal, Fikret(Sabri), Ahmet Coşkun, Mevlüt(Erin), Okoli, Joseph, Kemal Uçaner(Mustafa Arnavut) K-PET Süper Ligin 9. Haftasında iki başkent takımı Gençlik Gücü ve Göçmenköy Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler. 5. dakikada Kemal Uçaner'in ortaladığı topu alan Joseph düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.1-0. 42. Dakikada Kemal Uçaner'inortaldığı topa Joseph bu kez kafa vurdu, top az farkla dışarı çıktı. İlk devre 1-0 sona erdi. İkinci devrede her 2 teknik adam da 3'er oyuncu değişiklik haklarını kullandılar. 50. Dakikada Sezgin'in yerine Michael oyuna girdi. 57. Dakikada Mevlut oyundan çıktı, Erin girdi. 62. Dakikada Mehmet Kaygısız'ın yerine Prince girdi. 66. Dakikada Uçaner'in yerine Mustafa Arnavut girdi. 80. Dakikada Fikret çıktı, Salih girdi. 85. Dakikada Idan'ın yerine Bora Ahmed oyuna girdi. 63. Dakikada Okoli topla ceza sahasına girdi, rakibiHacı'yıgeçerek, plase bir vuruşla golünü kaydetti. 2-0. 76. Dakikada Okoli kaleci ile karşı karşıya sutunu Raif önledi. 85. Dakikada Joseph aldığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunu Raif önledi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Göçmenköy maçı 2-0 kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu. Göçmenköy aldığı galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Hakan Sermaye yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Gençlik Gücü, 8 puanda kaldı.