banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
89 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Gençlik, Göçmenköy boğasına tosladı

banner27

Göçmenköy, Gençlik Gücü'nü üstün bir futbol sonrasında net bir skorla mağlup ederek 4 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Göçmenköy'ün gollerini Joseph ve Okoli kaydetti. Okoli ve Mustafa Arnavut maçta net pozisyonlardan yararlanamadılar

Gençlik, Göçmenköy boğasına tosladı
banner267

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Sertan Alkın

GG: Raif, Aşkın, Hacı, Tayfun, Emir, Mehmet Kaygısız(Prince), Arif, Sezgin(Micheal), Idan(Bora), Uche, Özgür

Göçmenköy: Mustafa Dağman, Reşit, Rifat, Rahmi, Lawal, Fikret(Sabri), Ahmet Coşkun, Mevlüt(Erin), Okoli, Joseph, Kemal Uçaner(Mustafa Arnavut)

K-PET Süper Ligin 9. Haftasında iki başkent takımı Gençlik Gücü ve Göçmenköy Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

5. dakikada Kemal Uçaner'in ortaladığı topu alan Joseph düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.1-0.

42. Dakikada Kemal Uçaner'inortaldığı topa Joseph bu kez kafa vurdu, top az farkla dışarı çıktı. İlk devre 1-0 sona erdi.

İkinci devrede her 2 teknik adam da 3'er oyuncu değişiklik haklarını kullandılar. 50. Dakikada Sezgin'in yerine Michael oyuna girdi. 57. Dakikada Mevlut oyundan çıktı, Erin girdi. 62. Dakikada Mehmet Kaygısız'ın yerine Prince girdi. 66. Dakikada Uçaner'in yerine Mustafa Arnavut girdi. 80. Dakikada Fikret çıktı, Salih girdi. 85. Dakikada Idan'ın yerine Bora Ahmed oyuna girdi.

63. Dakikada Okoli topla ceza sahasına girdi, rakibiHacı'yıgeçerek, plase bir vuruşla golünü kaydetti. 2-0.

76. Dakikada Okoli kaleci ile karşı karşıya sutunu Raif önledi.

85. Dakikada Joseph aldığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunu Raif önledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Göçmenköy maçı 2-0 kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu.

Göçmenköy aldığı galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Hakan Sermaye yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Gençlik Gücü, 8 puanda kaldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.