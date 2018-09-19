Gençler galibiyete odaklandı

K-PET Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Gençler Birliği, Gençlik Gücü ile oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp başkanı İlker Züğürt, maçla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarlardan yoğun ilgi beklediklerini ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.