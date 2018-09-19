Gençler galibiyete odaklandı

K-PET Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Gençler Birliği, Gençlik Gücü ile oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp başkanı İlker Züğürt, maçla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarlardan yoğun ilgi beklediklerini ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı.