Gençler Birliği'nde deprem

Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu görevinden itifa etti. Topaloğlu görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 29 Ekim'de başladığı Gençler Birliği teknik direktörlüğü görevinde takımı iyi noktalara getiren Topaloğlu'nun istifası camiada şok etkisi yarattı.

Hasan Topaloğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

ELVEDA İSKELE’M…

Belki de hayatımda yazdığım en zor yazılardan birini yazıyorum. Bundan 3 yıl önce 29 Ekim 2015’te anlaşmaya vardığım ve 3 sezondur görev yaptığım Larnaka Gençler Birliği kulübünden bugün itibarı ile üzülerek te olsa istemeyerek te olsa ayrılma kararını almış bulunmaktayım.

İnanın kelimeler boğazımda düğümleniyor. Sanki’de 3 yıllık çocuğumu öz evladımı kaybetmiş gibiyim. Ancak şartlar ve gelinen durum bu kararı almamda beni mecbur kıldı. Göreve geldiğim sezon son sıradan aldığımız ve bugüne kadar 3 sezondur şampiyonluk yarışının içinde bulundurduğumuz kırmızı siyahlı şanlı İskele camiası yaşadığı maddi zorluklar verilmeyen destekler nedeni ile zor günler geçirmektedir. Bu sezon şampiyonluk yarışının içerisinde en iyi futbolu oynayan şampiyonluk şansı yüksek olan takımlardan biri olmamıza rağmen maalesef gelinen nokta da bu geminin daha ileriye götürülmesi imkansız görünmektedir.

Antrenörlük hayatım boyunca hep özveride bulundum. Hangi kulüpte çalıştıysam orayı yuvam gibi sahiplendim. Ancak İskele bunlardan farklı oldu. Tüm camia ile aile oldum. Sevdim sevildim. Saygı duydum duyuldum. Ve bu güzel birliktelik yıllardır buraya geldi. Ben hedefe oynayan hedefleri olan takımlarda görev almayı prensip edinen bir teknik adam olarak gelinen noktada verilmeyen destekler yaşanan onca olumsuzluklar sonrası inancımı motivasyonumu yitirdiğim için 2 hafta önce aldığım kararımı devre arası itibarı ile Belediye Başkanım, Başkanım ve yöneticiler ile görüşerek görevimden ayrıldığımı dün itibarı ile kendilerine üzülerek ilettim.

Bu kararı alırken yine İskele’yi yine Gençler Birliği’ni düşünerek hareket ettim. Çünkü bu büyük olumsuzluklar içerisinde devam etmem demek büyük maddi sorun yaşayan kulübün belki de ilerisi için daha kötü olacaktı.

Felaket tellaları günlerdir haftalardır ortalıkta dedikoduları ile ortalığı karıştırıyor. Topaloğlu orayla anlaştı oraya gidecek. Burayla anlaştı devre arası buraya gidecek. Şunun bilinmesini isterim ki ben hayatımda kimseyi satmadım satmam da. Eğer bir yere gideceksem de adam gibi oturur anlaşır sonra giderim. Kimsenin arkasından ne iş çeviririm ne de gizli görüşme yaparım. Sezon başında ve sezon içerisinde birçok takımdan teklif aldım. Ama ben İskele’de mutlu olduğum için İskele’de hedeflerimiz olduğu için hep bu güzel teklifleri geri çevirdim. Belki de kendi kariyerimi önümü de kestim ama inanın bugün bile pişman değilim. Ha şunu da belirteyim burada ki istifam bir yere gidecek olduğum için değildir. Hemen yazıp çızmayın. Bir yerlere yakıştırmayın. “DİNLECEĞİM”

Tek hedefim 83 yıllık tarihinde şampiyonluk olmayan İskele camiasına ya bunu ya Kıbrıs Kupası mutluluğunu yaşatmak için terimin son damlasına kadar günü geldi Teknik adam günü geldi malzemeci günü geldi yönetici günü geldi bir taraftar gibi çalıştım.

3 sezondur ortaya koyduğumuz başarılı tabloda hep şampiyonluğa oynayan bir takım Kıbrıs kupasında yarı finale yükselmiş bir takım 57 yıl sonra süper ligde liderliğe yükselme sevinci yaşayan bir takım sahamızda 3 yıldır kolayına yenilmeyen bir takım yarattık.

Ancak her mutluluğun her güzelliğin sonu olduğu gibi bugünde o acı sonlardan birini yaşıyorum. Belki her şey güzel olsa her şey yolunda olsa bu sezon şampiyonluğa yürüyebilecek bir takım yaşanan büyük maddi kriz nedeni ile politikasını değişmek zorundadır.

Şimdi çıkıp neden kalmadın neden savaşmadın demeyin. Benim İskele’de savaştığım kadar keşke tüm İskele’liler savaşsaydı. Ligde 5.hafta sonunda 57 yıl sonra liderliği yükselen bir takımın teknik adamı olarak istifayı gündeme getirip destek görmediğimiz takımda maddi kriz yaşandığını çocukların parasız pulsuz bu başarıyı gösterdiğini ve bu takıma sahip çıkılmazsa bırakacağımı söylemiştim. Ne oldu bir iki gün 3 - 5 değerli abimizin kımıldayışı ile bir toparlanma çalışması oldu ve verilen sözlere inanarak devre arasına kadar görmek kaydı ile geri döndüm. Ancak 15 haftada yaşanılanlar verilmeyen destekler yaşanan büyük maddi kriz maalesef buraya kadar dedirtti.

İnanın çok üzgünüm. Çok yorgunum. Ama çok mutluyum. İskele camiasında çalışmak bir onurdur gururdur. Orda öyle insanlar tanıdım dost edindim ki artık hepsi benim için çok değerliler.

Mükemmel bir başkan tanıdım. Mustafa Gülcan bu kulüp için bir değerdir ve bu değer maalesef yalnız bırakılmıştır. Beni İskele’ye getiren Birol abi bu kulübün bir hammalıdır. Yıllarını kulübe vermiş bir değerdir. Tek tek yazmaya kalksam bu sayfalar sığmaz. Ömer dedem’den Muhtarıma, Belediye başkanımdan tüm yönetici abilerime,Lefkoşa'dan veya diğer bölgelerden destek veren Larnakalı İskeleli abilerime kardeşlerime, Menejer Hüseyin’imden hep yanımda olan Kadir ve Erhan Dağgül kardeşime küçüğünden büyüğüne beni seven sevmeyen tüm İskele camiasına teşekkür eder HAKKINIZI HELAL EDİN diyorum. İnşallah bir gün yine yolumuz birleşmek üzere HOŞÇAKALIN.

En büyük teşekkürü benimle 3 yıldır çalışan Ozan ve Hüseyin hocam ile sporcu kardeşlerime iletiyorum. Çalıştığım en karakterli sporcu topluluğu. Hepinizin yolu açık olsun. Başarılar hep sizlerle olsun…

ELVEDA İSKELEM…….