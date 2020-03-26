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Genç: BTM Ligleri birleştirilmeli

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Metin Genç, BTM İkinci Ligi'ne yönelik değerlendirmelerde bulunurken, BTM Liglerinin birleştirilmesi gerektiğini belirtip, İkinci Ligin tekrardan kurulmasını önerdi

Genç: BTM Ligleri birleştirilmeli

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durdurulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan olan Karadeniz 61 takımının başkanı Metin Genç, BTM İkinci Ligi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Metin Genç, konu ile ilgili açıklamasında; “Bence BTM Ligleri birleştirilmelidir.K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Liginyanı sıra tekrardan İkinci Lig kurulmalıdır.

BTM Ligi tek lig olarak gruplar halinde oynatılmalıdır. Normal sezon sonunda da playoff oynatılarak İkinci Lige çıkacak 3 takım belirlenmelidir.

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