“Gelişim Ligleri’nde Futbol” semineri gerçekleştirildi

KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından düzenlenen ve Psikologlar Derneği'nin de katkısı ile yapılacak olan Gelişim Ligleri’nde Futbol temalı eğitim semineri dün gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü alt yapı teknik direktörü Emrah Bayraktar ve ekibindeki Mustafa Aydın ile Aysel Uçkan'ın yanı sıra, İstanbulspor Futbol Kulübü eğitmenlerinden Abdullah Senih Yaban da katkı koydular.

DOĞU’DA YENETENEK TARAMASI

KTFF Eğitim Üst Kurulu Yetenek Tarama ve Geliştirme Projesi uygulaması Cumartesi günü saat 10.00'da Mağusa ve İskele bölgesinde gerçekleştirilecek. Proje bünyesinde yer alan sadece 2007 doğumlu futbolcu adayların katılım gösterebileceği tarama süreci Canbulat Stadı'nda uygulanacak. Geleceğin milli takımlarını oluşturmayı amaçlayan proje geçtiğimiz günlerde ilk kez Lefkoşa'da uygulanmıştı. Bölgedeki spor kulüpleri, futbol akademileri ve okullardaki sporcuların en geç saat 09.30'da kayıt için hazır olmaları gerekiyor.