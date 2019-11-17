Geçitkale'nin zirve inadı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Geçitkale, sonuncu Yarköy'ü 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Geçitkale Stadında oynanan ve Mustafa Torun'un yönettiği maçta Geçitkale galibiyete Koray Keleş'in başarılı futbolu ile ulaştı.

Geçitkale maça etkili başlarken, 35'te Koray Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra uyanan Yarköy, 37'de Osman Gün ile eşitliği yakaladı. 1-1

1-1 sona eren ilk devre sonrasında ikinci devreye etkili başlayan Geçitkale, gol için 70. dakikaya kadar beklerken, bu dakikada Koray Keleş, takımını yeniden 2-1 öne geçirdi. Geçitkale bu skoru koruyarak 3 puanı alırken, puan kayıpsız lider Yeni Boğaziçi'nin 3 puan gerisinde zirve yarışında iddiasını sürdürdü.