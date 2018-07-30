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Geçitkale Futbol Sahası’na kazma vuruldu

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Geçitkale Futbol Sahası’na kazma vuruldu
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Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından daha önceden ihaleye çıkılan ancak ihaleye katılan herhangi bir firma olmaması sebebiyle ülkemizdeki yerel seçimler sonrasına sarkan Geçitkale Futbol Sahası’nın sentetik zemine dönüştürülmesi için çalışmalar start aldı.

İhaleyi kazanan Cysings Const Ltd ile Spor Dairesi Müdürlüğü arasında imzalan sözleşmenin ardından taraflar dün Geçitkale Futbol Sahası’nda bir araya gelerek sahadaki çalışmayı başlattılar. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi yetkilileri, ihaleyi kazanan Cysings Const Ltd direktörleri ve Geçitkale Spor Kulübü başkan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu çalışmada ihalenin, 120 iş günü içerisinde ve 1 milyon 450 bin 977 TL+KDV’ye tamamlanacağı açıklandı.

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