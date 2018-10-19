Gecenin kazananı Çetinkaya

Yer: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Serhan Şimşek, Mert Ercan Bulut, Mehmet Ekşici,
Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu, Serkan Önet, Abbas Osum, Batuhan Çalban, Mete Sağır(Dk.68 Ümitcan Babahan), Behiç Kum, Faye Baptiste(Dk.89 Tunç Özgürgün), Ugo, Ali Lamin(Dk.85 Doğukan Demirman), Çağdaş Arslan
Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Memduh Sarıoğlu, Mejdi Direniş, Gilles Binya, Jean Makoun, Mustafa Salk(Dk.75 Ulaş Candanal), Burak Koçar, Yasin Doğan(Dk.66 İlyas Niyazi), Hafiz Konkoni(Dk.53 Mustafa Yaşınses), Billy Osman
Gol: 20.Dk Mete(Çetinkaya)
20.DK: Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mete, ceza sahası üstünden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
40.DK: Sol taraftan gelişen Yeşilova atağında Kemal’ın yolladığı uzun topla buluşan Burak ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi nişanlayarak mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
47.DK: Ali Lamin’in ceza sahasına ortasında Mete’nin yakın mesafeden vuruşu top yan ağlarda kaldı.
50.DK: Sağ kanattan içeri doğru hareketlenen Yasin çok sert vurdu. Kaleci Cenk topu kornere çelmeyi başardı.
54.DK: Gelişen Çetinkaya atağında Agu’nun ortasına Faye kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti.