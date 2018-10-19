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Gecenin kazananı Çetinkaya

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K-Pet Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Çetinkaya konuk ettiği Merit A. Yeşilova'yı 1-0 mağlup etti

Gecenin kazananı Çetinkaya
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Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Serhan Şimşek, Mert Ercan Bulut, Mehmet Ekşici,

Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu,  Serkan Önet, Abbas Osum, Batuhan Çalban, Mete Sağır(Dk.68 Ümitcan Babahan), Behiç Kum, Faye Baptiste(Dk.89 Tunç Özgürgün), Ugo, Ali Lamin(Dk.85 Doğukan Demirman), Çağdaş Arslan

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Memduh Sarıoğlu, Mejdi Direniş, Gilles Binya, Jean Makoun, Mustafa Salk(Dk.75 Ulaş Candanal), Burak Koçar, Yasin Doğan(Dk.66 İlyas Niyazi), Hafiz Konkoni(Dk.53 Mustafa Yaşınses), Billy Osman

Gol: 20.Dk Mete(Çetinkaya)

20.DK: Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mete, ceza sahası üstünden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

40.DK: Sol taraftan  gelişen Yeşilova atağında Kemal’ın yolladığı uzun topla buluşan Burak ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda kaleciyi nişanlayarak mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

47.DK: Ali Lamin’in ceza sahasına ortasında Mete’nin yakın mesafeden vuruşu top yan ağlarda kaldı.

50.DK: Sağ kanattan içeri doğru hareketlenen Yasin çok sert vurdu. Kaleci Cenk topu kornere çelmeyi başardı.

54.DK: Gelişen Çetinkaya atağında Agu’nun ortasına Faye kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti.

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