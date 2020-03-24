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Gaziveren, Bilal İyigün Stadını kullanacak

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Gaziveren, Bilal İyigün Stadını kullanacak

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durdurulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan biri olan Gaziveren’in sahası için çıkılması beklenen ihaleye de korona virus tehlikesi sonrasında çıkılamadı.

Bu nedenle de Gaziveren ev sahibi olduğu maçlarını Denizli Spor Kulübünün sahası olan Bilal İyigün Stadında oynayacak.

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