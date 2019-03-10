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Gargayı Peter uçurdu

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Mağusa Türk Gücü, bölge derbisinde Gençler Birliği'ni mağlup ederek, deplasmandan 3 puanla dönerken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Düşüşü süren Gençler Birliği ise düşme hattına geriledi

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Gargayı Peter uçurdu
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Yer: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, Ali Karahasan

Gençler Birliği: Tolga, Sinan, Sami, Mustafa, Elvis(Kadir), Miranda, İbrahim(Sertan), Hasan, Tacettin(Cenker), Ahmet, Guaman

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Mehmet, Orhan, Halil(Yusuf), Adil, Halil Turan(Mehmet), Uğur(Sadık), Obide, Peter, Dinopeter

K-PET Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği deplasmanından Peter Ebi'nin 2 golüyle galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gençler Birliği ise düşme hattına geriledi.

İskele'de Gençler Birliği'nin konuğu olan Mağusa Türk Gücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlarken 90 dakikalık bölümü 2-0 önde bitirdi.

Taraftarının da desteğini alan Mağusa Türk Gücü, oyunun genelinde daha üstün oynarken, ilk devrenin 36. dakikasında Peter kafa golüyle takımını öne geçirdi. 0-1

İkinci devrede de oyun kontrolünü rakibine kaptırmayan Mağusa Türk Gücü, 80. dakikada yine Peter maçın skorunu belirledi. 0-2

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