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Gargalar Bolu’da güç depolayacak

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Gargalar Bolu’da güç depolayacak
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü dün yurt dışı kampı için Ankara’ya  uçtu.

Bolu Gerede bölgesindeki Kaya Green Park otelde konaklayacak olan kafile, 12-19 Ağustos tarihleri arasında 7 gün sürecek olan yurt dışı kampında güç depolayacak. Kafilede  24 sporcunun yanı sıra Mağusa Türk Gücü yöneticisi Kemal Mahirel’de bulunuyor. Kamp süresi boyunca günü çift idmanlarla tamamlayacak olan Mağusa Türk Gücü, Türkiye Bölgesel Ligi 4.Grup takımlarından Yeni Amasya Spor ile 15 Ağustos Çarşamba günü bir hazırlık maçı yapacak. Mağusa Türk Gücü kafilesi 19 Ağustos Pazar akşamı ise yine Ankara üzerinden ülkeye geri dönecek.

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