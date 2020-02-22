Garga şampiyonluğa uçuyor

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı’yı da zorlanmadan 5-0 mağlup edereken yakın takipçisi ile puan farkını 10’a çıkarıp şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı. Mağusa Türk Gücü’nü farklı galibiyete taşıyan golleri Mehmet Erol, Arif Uysal, Dinopeter, Peter Ebi ve Şenol Şoför attı. Maçı farklı kaybeden Küçük Kaymaklı’nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Stad: Canbulat Stadı Hakemler: Osman Özpaşa, Cemal Sarı, Mustafa Torun MTG: Yusuf Yontar, Yasin, Yusuf, Mehmet Erol(Dk.68 Sami) Mehmet Gürlü, Adil, Ünal, Arif (Dk.80 Amani) Nevzat(Dk.74 Şenol) Dinopeter, Peter Ebi Kaymaklı: Efe, Barkın, Yusuf, Osita, Sena, Diabone, Okafor, Mehmet Göçben (Dk.46 Mehmet Öztürk) Berkem, Muhammet (Dk.63 Emre) Bahadır(Dk.82 Boran) Goller: Dk.8 Mehmet Erol, Dk.14 Arif Uysal, Dk.41 Dinopeter, Dk.75 Peter Ebi., Dk.82 Şenol K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü 20. haftada Canbulat Stadı’nda konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde karşılaşmada MTG’yi galibiyeti Mehmet Erol, Arif Uysal, Dinopeter, Peter Ebi ve Şenol Şöför’ün golleri ile kazandı. Üst üste 8. galibiyetini alan Mağusa Türk Gücüpuanını 50 yaparak, en yakın takipçisi Doğan Türk Birliği ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı.Maçı farklı kaybeden Küçük Kaymaklı’nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, orta sıralarda kaldı.